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«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах

13 июля 2021 06:46
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Новости Беларуси. Военная подготовка и летний отдых. Детский лагерь открыт на базе 72-го учебного центра подготовки прапорщиков и младших специалистов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах-1

Ребята во время смены живут в солдатском общежитии, привыкают к армейскому распорядку дня, знакомятся с бытом, военной техникой и вооружением. Это дает возможность будущим защитникам отечества оценить условия службы, и, возможно, реализовать себя в будущем в военной сфере.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах-4

Игорь Лазарев, руководитель центра патриотического воспитания «Вектор»:
У нас форма, у нас учебное оружие, у нас свои атрибуты. Проверяем все в течении года где-то в теории, где-то в практике, но это все как бы не по-настоящему. И когда приезжаем в воинскую часть, когда первый возглас детей был: «Настоящие солдаты идут!» – вот это было замечательно.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах-7

А самое примечательное, когда мимо нас проходят подразделения, они подают команду «смирно» и проходят мимо нас строевым шагом, отдавая приветствие. Дети в этот момент тоже выполняют команду «смирно», и это настолько связь – народ и армия едины. Это замечательно. Слезы чуть ли не на глаза наворачиваются в этот момент.

«У нас форма, учебное оружие, свои атрибуты». Детский лагерь открылся на базе 72-го учебного центра в Печах-10

Детский лагерь в Печах – это совместный проект Жодинского центра патриотического воспитания и Вооруженных Сил.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Игорь Лазарев # Фотофакт

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