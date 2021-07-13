Отрезают кончик носа, ушную раковину. Почему люди делают модификации тела?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

Какие еще есть способы выделить себя из толпы помимо татуировок? Что делают?

Владимир Бескровный, тату-мастер:

У нас в салоне дополнительно делают только пирсинг. Вообще, делают то же самое шрамирование. Наталья Надольская:

Вы говорили, отрезают части тела. Что отрезают? Владимир Бескровный:

Носы, уши, пальцы. Наталья Надольская:

А какую часть носа? Кончик? Владимир Бескровный:

Именно кончик. Остается, как у черепа, у Зомби боя татуировка – нос закрашен.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

А вы отрезали? Владимир Бескровный:

Я нет, не хочу. Наталья Надольская:

Но у вас в салоне такое делают? Владимир Бескровный:

Нет. Это в принципе. Наталья Надольская:

А что еще отрезают? Владимир Бескровный:

Уши. Наталья Надольская:

А какую часть уха? Владимир Бескровный:

Раковины. Если перечислять известных татуированных людей – Зомби бой, Женщина-вампир – есть еще такой Красный череп, он красит себя под персонажа из Marvel. Он покрасил голову в красный, отрезал нос, уши.

Алесь Таболич, мастер салона татуировки «У Лисицы»:

Это, скорее, фрики. Наталья Надольская:

Расскажите про тоннели в ушах. Это что-то значит? Алесь Таболич:

Как мне говорили: а ты пират? Нет, это ничего не значит – просто украшение.

Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:

Очень часто люди идут на такие своеобразные операции – сильно растягивают мочки уха, делают надрезы, шрамирование, в себя что-то внедряют – у них бывает разная мотивация. Кто-то хочет показать, насколько он художественная личность, не похож на других, насколько он необычен. Кто-то, наоборот, тем самым выражает свои эмоции, которые он не может рассказать, показать. У него, возможно, как одна из гипотез, нет доверительных отношений, и его никто не научил, как же с этим всем быть. Такие люди очень часто прибегают к селфхарм – порезать себя, поджечь себе кожу. Подростки, когда не понимают, что же с ними происходит внутри, прибегают к самому простому способу – почувствовать физически, как мне сейчас. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

У нас в гостях Анастасия, которая нашла самый простой выход. Надоела шляпка – поменяла. Надоел цвет перчаток – поменяла. Это самый простой способ быть всегда разной. Елена Кругликова:

А вы никогда не задумывались, не хотели татуировку, татуаж себе?