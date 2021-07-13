Как составляют фоторобот в Комитете судебных экспертиз? Показываем портрет ведущей «Новое утро»

Если вы любитель детективов, то наверняка не раз видели в фильмах листок с изображением человека и надписью: «Разыскивается». И если раньше составлением таких «портретов» занимались художники, то сегодня владеть кистью не обязательно, а вот компьютером точно нужно. Сделать составной портрет можно в специальной программе. Добиться стопроцентной схожести почти невозможно, именно поэтому фоторобот называют «субъективным портретом». Иван Нестер, подполковник милиции, кандидат юридических наук:

Практика показывает, что человек, увидев единожды и кратковременно какое-либо лицо, в большинстве случае не может его воспроизвести. Он в целом образ себе представляет, а подобрать отдельные элементы внешности не может.

Поэтому, если вы вдруг стали очевидцем какого-то происшествия, обращайте внимание не только на черты лица, но и на яркие детали внешности. Иван Нестер:

Прежде всего следует обращать внимание на детали, которые являются ярко выраженными. Это может быть большая родинка, шрам, широко поставленные глаза, отсутствие или повреждение каких-либо элементов внешности.

Процедура составления фоторобота непростая. Она может длиться от 30 минут до двух и более часов. Все зависит от многих факторов, главный из которых – длительность наблюдения. Примечательный факт: в 40 % случаев составить фоторобот не представляется возможным. Иван Нестер:

Более того, в моей практике были случаи, когда составлялся фоторобот не подозреваемого, а наоборот потерпевшего. Потому как устанавливается, что лицо совершило преступление в отношении какого-то гражданина, соответственно, необходимо этого гражданина найти. Каким образом? Один из способов – это фоторобот. Бывали и такие случаи.

Внимание, мы решили провести небольшой эксперимент и разыскать ведущую программы «Новое утро». В писках помогли наши коллеги, которые постарались максимально точно описать ее внешность.

Анна Полубок:

Ведущая «Нового утра». Очень красивая девушка. У нее длинный, курносый носик, овальная форма лица и белоснежные волосы. Александра Мытникова:

Я обратила внимание на ее волосы. Я очень долго думала, нарощенные они или нет.

Влад Кунейко:

Пухленькие щечки, щечки-пельмешки, я бы сказал, очень ярко выраженные скулы.

Мария Кронда:

О ней я могу сказать однозначно: это ведьма! Потому что у нее такие яркие, выразительные зеленые глаза, от которых просто невозможно оторвать взгляд. Александра Мытникова:

Ее губы... Знаете, сейчас многие девушки накачивают губы, я думаю, что все-таки губы накаченные. Они такие, намного пышнее, чем мои.

Илья Адамович:

У нее светлые пышные волосы, серо-голубые глаза, немножко продолговатый нос и выделяются скулы. Влад Кунейко:

Нижняя губа чуть больше верхней. Брови у нее черные, насколько я помню, и ближе к носу они утолщаются. В принципе, брови у нее как у меня. У нас ушло больше часа на составление фоторобота. Признаемся, это оказалось не так просто. Чтобы получить максимально схожий портрет, пришлось прибегнуть к фотографиям в социальных сетях нашей ведущей. В базе программы десятки тысяч фрагментов частей лица. Насколько похожим получился фоторобот – узнали?

Сегодня составлением «субъективных портретов» занимаются в Государственном комитете судебных экспертиз, но ноги растут из Академии МВД, а именно из следственно-экспертного факультета. Именно здесь готовят молодые кадры, которые пополнят ряды экспертов-криминалистов.