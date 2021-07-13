Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?
Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.
Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Многие с удовольствием добавляют к своему имиджу несмываемый штрих. Расскажите, у вас были проблемы из-за внешнего вида с работой? Может, вам отказывали в трудоустройстве?
Степан Сарвилин, представитель тату-культуры:
Абсолютно нет, такого не было. Я сейчас учусь в университете, четвертый курс – все отлично. Нет даже у преподавателей к этому претензий.
Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А подрабатываете где-то?
Степан Сарвилин:
Я работаю, бармен.
Наталья Надольская:
Бармен с татуировками – по-моему, все логично. Вопрос был, если бы вы работали в офисе.
Елена Кругликова:
А если экзамены, не просят, например, спрятать руки?
Степан Сарвилин:
Нет.
Елена Кругликова:
А у вас?
Никита Пирожков, представитель тату-культуры:
Аналогично.
Наталья Надольская:
Вы где работаете?
Никита Пирожков:
Поваром работаю.
Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Его не видно, можно в любом виде приходить на работу. Алина, скажите, трудовое законодательство – были случаи в стране, когда отказывали из-за татуировок?
Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:
Я не слышала подобных историй, но также знаю, что люди, которые работают в органах милиции, МЧС и имеют татуировки, стараются их прикрывать, дабы не демонстрировать открыто на работе. Все-таки дресс-код у них какой-то существует.
Алена Родовская:
Особенно если это чиновники, люди при должности, телеведущие.
Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки? Узнать здесь.