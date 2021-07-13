Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:

Многие с удовольствием добавляют к своему имиджу несмываемый штрих. Расскажите, у вас были проблемы из-за внешнего вида с работой? Может, вам отказывали в трудоустройстве?

Степан Сарвилин, представитель тату-культуры:

Абсолютно нет, такого не было. Я сейчас учусь в университете, четвертый курс – все отлично. Нет даже у преподавателей к этому претензий. Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:

А подрабатываете где-то? Степан Сарвилин:

Я работаю, бармен.

Наталья Надольская:

Бармен с татуировками – по-моему, все логично. Вопрос был, если бы вы работали в офисе. Елена Кругликова:

А если экзамены, не просят, например, спрятать руки? Степан Сарвилин:

Нет. Елена Кругликова:

А у вас?

Никита Пирожков, представитель тату-культуры:

Аналогично. Наталья Надольская:

Вы где работаете? Никита Пирожков:

Поваром работаю. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Его не видно, можно в любом виде приходить на работу. Алина, скажите, трудовое законодательство – были случаи в стране, когда отказывали из-за татуировок?