Прямой эфир

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?

13 июля 2021 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны.

Елена Кругликова, ведущая ток-шоу:
Многие с удовольствием добавляют к своему имиджу несмываемый штрих. Расскажите, у вас были проблемы из-за внешнего вида с работой? Может, вам отказывали в трудоустройстве?

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?-1

Степан Сарвилин, представитель тату-культуры:
Абсолютно нет, такого не было. Я сейчас учусь в университете, четвертый курс – все отлично. Нет даже у преподавателей к этому претензий.

Наталья Надольская, ведущая ток-шоу:
А подрабатываете где-то?

Степан Сарвилин:
Я работаю, бармен.

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?-4

Наталья Надольская:
Бармен с татуировками – по-моему, все логично. Вопрос был, если бы вы работали в офисе.

Елена Кругликова:
А если экзамены, не просят, например, спрятать руки?

Степан Сарвилин:
Нет.

Елена Кругликова:
А у вас?

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?-7

Никита Пирожков, представитель тату-культуры:
Аналогично.

Наталья Надольская:
Вы где работаете?

Никита Пирожков:
Поваром работаю.

Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Его не видно, можно в любом виде приходить на работу. Алина, скажите, трудовое законодательство – были случаи в стране, когда отказывали из-за татуировок?

Тату и карьера. Могут ли из-за рисунка на теле не взять на работу?-10

Алина Мотрушенко, практикующий психолог, коуч:
Я не слышала подобных историй, но также знаю, что люди, которые работают в органах милиции, МЧС и имеют татуировки, стараются их прикрывать, дабы не демонстрировать открыто на работе. Все-таки дресс-код у них какой-то существует.

Алена Родовская:
Особенно если это чиновники, люди при должности, телеведущие.

Их почти 70%. Кто чаще делает татуировки? Узнать здесь.

# Татуировки # общество # Елена Кругликова # Наталья Надольская # Алина Мотрушенко # Алена Родовская # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Вас не сравнивали с Майклом Джексоном?» Фотомодель с нестандартной внешностью о том, как принимает себя
13 июля 2021 09:31

«Вас не сравнивали с Майклом Джексоном?» Фотомодель с нестандартной внешностью о том, как принимает себя

Как составляют фоторобот в Комитете судебных экспертиз? Показываем портрет ведущей «Новое утро»
13 июля 2021 09:08

Как составляют фоторобот в Комитете судебных экспертиз? Показываем портрет ведущей «Новое утро»

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ
13 июля 2021 08:11

«Всё, что знал Азарёнок – это что два-три отморозка к нему подойдут». Анонс фильма «20 Террор 21» на ОНТ