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«Вам предстоит эффективно решать сложные и ответственные задачи». Александр Лукашенко обратился к выпусникам военных вузов

05 июля 2023 17:52
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Новости Беларуси. В Беларуси защита Родины была и будет в руках мужественных и отважных людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Вам предстоит эффективно решать сложные и ответственные задачи». Александр Лукашенко обратился к выпусникам военных вузов -1

Александр Лукашенко часто повторяет: из любых событий нужно делать выводы, извлекать уроки. Мы стараемся. Глава государства напомнил офицерам, что именно они ядро воинского контингента. И исходя из этого, нужно строить свой жизненный и служебный путь.

«Вам предстоит эффективно решать сложные и ответственные задачи». Александр Лукашенко обратился к выпусникам военных вузов -4

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Легко не будет! Офицерская служба всегда сопряжена с трудностями, лишениями и определенными ограничениями – мы с вами это хорошо знаем. Избрав для себя путь служения Отечеству, вы сделали благородный выбор: взяли на себя ответственность за мир и безопасность на родной земле, особенно в наше время. Вам предстоит эффективно решать сложные и ответственные задачи по повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, обучать подчиненных современным способам ведения вооруженной борьбы. Убежден, вы с честью выполните все поставленные перед вами задачи, обеспечивая мир и безопасность Беларуси.

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# Национальная безопасность # общество # Александр Лукашенко # Алена Сырова # Фотофакт

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