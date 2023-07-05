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Член Молодёжного парламента: развитие ЛГБТ-культуры – прямая угроза национальной безопасности

05 июля 2023 17:34
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ЛГБТ-культура и педофилия. Нужно ли еще больше ужесточать белорусский закон? Обсудили острые темы в ток-шоу «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Член Молодёжного парламента: развитие ЛГБТ-культуры – прямая угроза национальной безопасности-1

Ирина Курдюк, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Это и есть прямая национальная угроза, угроза национальной безопасности, потому что если мы будем развивать ЛГБТ-культуру, к нашему демографическому кризису добавим еще…

Григорий Азаренок, СТВ:
А кто у нас выступает за то, чтобы ее развивать? Покажите мне этого человека.

Ирина Курдюк:
Даже если мы не говорим о развитии, а говорим о том, что не будет запрета и ответственности за ее распространение. Это повлечет, само собой, развитие.

В проекте Концепции национальной безопасности в том числе есть демографические угрозы. Это является демографической угрозой для нашего государства.

Член Молодёжного парламента: развитие ЛГБТ-культуры – прямая угроза национальной безопасности-4

Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
По статистике, их всего 2 % от общества. Сомневаюсь, что 2 % общества могут повлиять на всю популяцию.

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# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Григорий Азарёнок # Сергей Милевский # Фотофакт

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