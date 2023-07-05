Учитель биологии: склонность к гомосексуализму доказана научно! Дискуссия среди молодёжи

ЛГБТ-культура и педофилия. Нужно ли еще больше ужесточать белорусский закон? Обсудили острые темы в ток-шоу «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
ЛГБТ-культура и педофилия. Нужно ли еще больше ужесточать белорусский закон? Обсудили острые темы в ток-шоу «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Вероника Ретнева, учитель биологии и химии гимназии № 25 Минска им. Р. Шершневой:
Мы все очень рьяно и негативно относимся к гомосексуалистам, лесбиянкам и так далее. Но давайте разбирать тот факт, что с точки зрения биологии, когда проводились исследования, то в коре головного мозга, точнее – гипоталамусе, находили следующее. У человека, который склонен к гомосексуализму, клетки головного мозга типичные к женским. А у женщин, которые склонны к лесбиянству, типичны к мужским. Это значит, что они уже на генетическом уровне. Ну, любит он мужчину, любит она женщину. Ее камнями за это забросать?
Мы не говорим сейчас о пропаганде. Обе стороны против того, чтобы выходили на парады.
То есть вы хотите сказать, что пропаганды нет?
Григорий Азаренок, СТВ:
Я позволю себе с вами подискутировать. Все эти исследования появились, когда определенные ученые это пролоббировали. До этого научная мысль утверждала другое. Обычно говорят: да, это встречается в животном мире. Это способ деградации, потому что отношения с другим полом – это тебе надо добиться, создать семью, держать ответственность и так далее. Это все на уровне подсознания. А с таким же, как ты, – никаких усилий не требуется. И это ведет к полной деградации.
Вероника Ретнева:
Но если так получилось? Любит он мужчину, хочет он так делать. Зачем его заставлять, потому что у нас так надо? Мальчик должен любить девочку, девочка должна любить только мальчика. Да, мы за семейные ценности, что создано природой: есть мужчина, есть женщина. Но случилось так.
Григорий Азаренок:
А дальше будет – любит он черепашку.
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