Учитель биологии: склонность к гомосексуализму доказана научно! Дискуссия среди молодёжи

ЛГБТ-культура и педофилия. Нужно ли еще больше ужесточать белорусский закон? Обсудили острые темы в ток-шоу «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Вероника Ретнева, учитель биологии и химии гимназии № 25 Минска им. Р. Шершневой:

Мы все очень рьяно и негативно относимся к гомосексуалистам, лесбиянкам и так далее. Но давайте разбирать тот факт, что с точки зрения биологии, когда проводились исследования, то в коре головного мозга, точнее – гипоталамусе, находили следующее. У человека, который склонен к гомосексуализму, клетки головного мозга типичные к женским. А у женщин, которые склонны к лесбиянству, типичны к мужским. Это значит, что они уже на генетическом уровне. Ну, любит он мужчину, любит она женщину. Ее камнями за это забросать? Мы не говорим сейчас о пропаганде. Обе стороны против того, чтобы выходили на парады.

То есть вы хотите сказать, что пропаганды нет?