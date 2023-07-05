«ЛГБТ-культура – оружие в руках Запада и США». Тему обсудили Григорий Азарёнок и Молодёжный парламент

ЛГБТ-культура и педофилия. Нужно ли еще больше ужесточать белорусский закон? Обсудили острые темы в ток-шоу «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
ЛГБТ-культура и педофилия. Нужно ли еще больше ужесточать белорусский закон? Обсудили острые темы в ток-шоу «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Анастасия Гацко, член Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Сегодня ЛГБТ-культура и ее распространение – это грамотное политическое оружие в руках Запада и США. Они пытаются нам грязно навязать нетрадиционные ценности, которые нам несвойственны совершенно.
Сергей Милевский, студент Белорусского государственного университета:
Очень грозное оружие. Я очень боюсь геев.
Григорий Азаренок, СТВ:
Европа, США – все понятно. Книжка «Лето в пионерском галстуке» написана в Российской Федерации, продается на нашем рынке через российские серверы.
Анастасия Гацко:
Потому что они уже распространяются на нас, белых людей. Хотят что делать? Проблема национальной безопасности – истребить нашу популяцию, уменьшить рождаемость в наших странах, чтобы занять нашу территорию, перейти границы. Если они уменьшат у нас рождаемость, продвигая ЛГБТ-культуру. А она у нас и так на критически низком уровне…
Григорий Азаренок:
Без [гомосексуалистов – прим. ред.] у нас каждая вторая семья разводится.
Читайте также:
Член Молодежного парламента: развитие ЛГБТ-культуры – прямая угроза национальной безопасности
«Есть уникальный контакт». Учитель высказался, почему телефона на уроке все-таки не должно быть
«Ярко будут обсуждать». Вот как можно использовать мобильные телефоны на уроках