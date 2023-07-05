Лукашенко: «Мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах»

Новости Беларуси. В Беларуси защита Родины была и будет в руках мужественных и отважных людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси защита Родины была и будет в руках мужественных и отважных людей. Об этом заявил Александр Лукашенко на церемонии чествования выпускников военных вузов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этих людей точно не стоит убеждать в том, на сколько сложная сейчас ситуация. Геополитическая напряженность между государствами – членами блока НАТО с одной стороны и Россией, Китаем, другими странами – с другой – перешла в горячую фазу. Международное право больше не работает, договоренности, которые соблюдались со времен второй мировой войны рухнули, маски сорваны. Наша задача в этом всем удержаться и сохранить себя, как суверенное государство.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Страны-соседи наращивают военный бюджеты, закупают наступательное вооружение для своих армий, увеличивают состав войск НАТО на своих территориях, проводят бесконечные учения у наших границ. Арсенал средств вмешательства под надуманными предлогами во внутренние дела нашей страны расширяется. Кроме экономического диктата, политического, информационного давления мы сегодня сталкиваемся с провокациями на наших внешних рубежах, попытками террористической деятельности внутри страны, инспирированными извне. Мы адекватно реагируем на все эти выпады и продолжаем совершенствовать систему национальной и, в первую очередь, военной безопасности страны Беларуси.
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