«Это наши партнёры». Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей

Новости Беларуси. Поздравления представителям самой точной, объективной и актуальной информации. Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Благодаря им можно не только следить за состоянием экономики и социальной сферы, но и прогнозировать их дальнейшее развитие. В том числе и в центральном регионе.

Лучшие представители Белстата собрались в Несвиже на торжественное мероприятие с участием губернатора Александра Турчина. Кстати, одним из главных и актуальных достижений работы статистиков стали итоги переписи населения в стране в 2019 году.

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:

Мы смотрим, что идет развитие городов-спутников и, соответственно, мы это увидели и на переписи – это и Дзержинск, это и Смолевичи, мы видим, как развивается Пуховичский район, Молодечненский район. То есть это все говорит о том, что людям нравится жить в Минской области. Даже минчане переезжают жить в Минскую область. Соответственно, им удобно ездить на работу, где бы она не находилась.

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:

На протяжении всей моей работы – это наши партнеры, партнеры органов государственного управления, органов местной власти и министерств – потому что мы работаем, скажем так, в одной связке. Те данные, те массивы данных, которые нам предоставляют наши партнеры, всегда для нас важны, потому что на основе их мы принимаем важные управленческие решения. С одной стороны, это очень хорошо: органы статистики – это независимые органы, потому что нельзя исправлять экономическую ситуацию, скажем так, просто исправлением цифр.