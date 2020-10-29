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«Это наши партнёры». Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей

29 октября 2020 15:58
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Новости Беларуси. Поздравления представителям самой точной, объективной и актуальной информации. Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Благодаря им можно не только следить за состоянием экономики и социальной сферы, но и прогнозировать их дальнейшее развитие. В том числе и в центральном регионе.

«Это наши партнёры». Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей-1

Лучшие представители Белстата собрались в Несвиже на торжественное мероприятие с участием губернатора Александра Турчина. Кстати, одним из главных и актуальных достижений работы статистиков стали итоги переписи населения в стране в 2019 году.

«Это наши партнёры». Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей-4

Инна Медведева, председатель Национального статистического комитета Беларуси:
Мы смотрим, что идет развитие городов-спутников и, соответственно, мы это увидели и на переписи – это и Дзержинск, это и Смолевичи, мы видим, как развивается Пуховичский район, Молодечненский район. То есть это все говорит о том, что людям нравится жить в Минской области. Даже минчане переезжают жить в Минскую область. Соответственно, им удобно ездить на работу, где бы она не находилась.

«Это наши партнёры». Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей-7

Александр Турчин, председатель Минского облисполкома:
На протяжении всей моей работы – это наши партнеры, партнеры органов государственного управления, органов местной власти и министерств – потому что мы работаем, скажем так, в одной связке. Те данные, те массивы данных, которые нам предоставляют наши партнеры, всегда для нас важны, потому что на основе их мы принимаем важные управленческие решения. С одной стороны, это очень хорошо: органы статистики – это независимые органы, потому что нельзя исправлять экономическую ситуацию, скажем так, просто исправлением цифр.

«Это наши партнёры». Сотрудники органов государственной статистики отмечают 100-летний юбилей-10

Сейчас в Главном статистическом управлении Минской области работают 260 человек, 95 % из них – женщины. Многие из них удостоены наград Белстата и Миноблисполкома.

# Статистика # общество # Инна Медведева # Александр Турчин # Фотофакт

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