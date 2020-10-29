«Мне кажется, именно для этого я и живу». Как многодетная мама в Солигорском районе помогает целой деревне

Новости Беларуси. Людмила Гречаник-Паныш воспитывает четверых детей, а еще занимается волонтерством, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Сейчас с разными просьбами к ней обращаются со всей деревни. Подробности в материале Ольги Власовец.

Ольги Власовец, корреспондент:

Эта мама уже два года находится в отпуске по уходу за детьми. Но для нее это не причина сидеть дома. Ее сердце жаждет делиться добротой и помогать другим. Стать волонтером было ее мечтой. Сейчас под эгидой Красного Креста развозит одежду и предметы первой необходимости многодетным семьям, инвалидам и пожилым людям. Ее ждут везде.

Людмила Гречаник-Паныш, волонтер Красного Креста:

Мой младший ребенок вырос в машине, потому что я его все время в люльке с собой. Люди сами обращаются, они могут обращаться черед день, через два, и я всегда стараюсь по-быстрому им помогать.

Совсем недавно она с мужем и четырьмя детьми переехала из Солигорска в деревню. Познакомилась с местными жителями, узнала, кто в чем нуждается. Сразу же Людмила включилась в активную деятельность. И теперь не может и дня прожить, не помогая другим.

Людмила Гречаник-Паныш:

Допустим, я обещала одной бабушке из деревни что-то. И я начинаю думать: так, надо поискать, либо у себя что-то есть, либо я на офисе что-то возьму и все. Параллельно, соответственно, я занимаюсь детьми. То есть я просто держу в голове то, что мне надо. У меня был запрос, и мне надо обязательно на него среагировать, я не могу забыть. Меня это будет мучить, спать не смогу.

Местные довольны новой жительницей. Со своими потребностями сразу обращаются к Людмиле. Люди приходят к ней за одеждой и средствами личной гигиены. Некоторые сами предлагают помощь. А если нужно доставить вещи в отдаленные уголки, Людмила подъедет на машине.

Елена Пилипенко, многодетная мать:

Активный человек по жизни, она никогда не сидит на месте, у нее по жизни такой фонтан идей, и она всегда отзывается на помощь. Она помогает не только многодетным, но и, наверное, всем категориям, всем людям в деревне. Никому она никогда не отказала.

Ирина Фетисова, председатель Солигорской районной организации Белорусского Общества Красного Креста:

Людмила – это, надо сказать, человек с такой широкой, большой, доброй душой. Она знает нужды практически вот этой деревни – Драчева. Она знает нужды всех-всех людей.

Семья женщину полностью поддерживает. В волонтерскую деятельность присоединился муж, дочь, двое старших сыновей и даже двухлетний Потапик. Муж помогает доставлять тяжелые вещи, старший сын организовал волонтерский отряд в классе, а дочь мечтает стать такой же, как и мама.

Полина Гречаник:

Я вот обычно с мамой, людям что-нибудь завозим, что-нибудь из вещей, для детей разные вещи. Мне нравится помогать людям очень.

Людмила никогда не задумывается – идти или нет. Собирает свою большую семью – и уже в пути. Такой уж характер и состояние души. Возможно, к милосердию ее с детства приучила мать, которая по профессии – социальный педагог и всегда спешит на помощь другим.

Людмила Гречаник-Паныш:

Часто спрашивают: «Зачем вам вообще это надо? У вас свои дети, свои заботы». Я чувствую потребность в этом. Если я этого делать не буду, я себя чувствую какой-то ненужной, я без этого никак. Мне кажется, именно для этого я и живу.