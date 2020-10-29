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На телебашне на Коммунистической обновили иллюминацию. Вот как она стала выглядеть

29 октября 2020 14:50
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Новости Беларуси. Еще больше ярких огней. Самую масштабную столичную иллюминацию в центре города обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

На телебашне на Коммунистической обновили иллюминацию. Вот как она стала выглядеть-1

Рабочие заменили вышедшие из строя лампочки на телебашне в районе площади Победы. Несколько дней проводили пробное тестирование системы. Так что многие минчане смогли увидеть свет праздничных огней и в дневное время.

На телебашне на Коммунистической обновили иллюминацию. Вот как она стала выглядеть-4

Плановый ремонт завершен. Праздничная иллюминация готова радовать горожан и гостей столицы.

# Улицы Минска # общество # Фотофакт

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