На телебашне на Коммунистической обновили иллюминацию. Вот как она стала выглядеть

Новости Беларуси. Еще больше ярких огней. Самую масштабную столичную иллюминацию в центре города обновили, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Рабочие заменили вышедшие из строя лампочки на телебашне в районе площади Победы. Несколько дней проводили пробное тестирование системы. Так что многие минчане смогли увидеть свет праздничных огней и в дневное время.