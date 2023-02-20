Вадзім Лакіза: «У многіх рэкламных роліках беларуская мова будзе граць – гэта без сумнення»

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу». Алена Сырова, СТВ:

Какой сейчас процент белорусскоязычных школ в Минске?

Ольга Зеленко, заместитель директора Национального института образования:

Па Мінску я не валодаю гэтай лічбай, але па краіне ў нас каля 50 % школ з беларускай мовай навучання. Але мы разумеем, што сюды ўваходзяць як гарадскія, так і сельскія школы. Кирилл Казаков, СТВ:

Белорусский язык у нас все-таки сейчас остается языком штучным и, скажем так, очень узкопрофильным для того же самого исторического образования? Либо же он действительно может стать популярным? Ведь очень много газет, журналов и телепрограмм перешло на русский язык, потому что запроса нет. И что с этим делать? Виктор Ивченков, доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ:

Вы маеце на ўвазе, што штучная – па-беларуску гэта «искусственная»? Кирилл Казаков:

Я знаю, о чем я говорю, поверьте мне! Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Ведаеце, адказваць на гэта пытанне можна вельмі доўга. Але калі мы кажам, што з мінулага года, з 1 верасня, гісторыя беларускай дзяржаўнасці ва ўсіх вузах пачала выкладацца на беларускай мове – гэта ўжо вялікае дасягненне. Ігар Аляксандравіч, прабачце, што назаву і вас, і нашай краіны, і кіраўніка краіны, які падтрымаў. Гэта вялікая справа. Запатрабаванасць беларускай мовы будзе толькі ўзрастаць. З вялікім задавальненнем мы з калегамі стаялі, слухалі цікавую вашу дыскусію, глядзелі трохі ў чаце. І вось хтосьці піша: «Немагчыма фізіку вывучаць на беларускай мове». Я вучыўся беларускай мове, матэматыку паехаў здаваць у Серпухаў, ваеннае вучылішча, матэматыку на беларускай мове здаў, атрымаў «пяць». І ўпэўнены: у нас ёсць усё для таго, каб беларуская мова далей развівалася. Яна была і будзе запатрабаванай. Я ўжо не кажу пра культуру, пра літаратуру. Але і тэхнічныя навукі сёння могуць выкладацца і пісацца на беларускай мове.