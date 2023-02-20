Прямой эфир

Марзалюк: «Самае страшнае, да чаго мы маглі дайсці і што спыніў рэферэндум 1995 года – гэта памнажэнне нянавісці ўнутры»

20 февраля 2023 18:28
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».  

На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў, якая мова сапраўды родная.  

Кирилл Казаков, СТВ:  
Смотрите, Игорь Александрович, вопрос к вам, наверное. Ці існуе магчымасць для дзяцей, якія скончылі беларускамоўную школу, атрымаць вышэйшую адукацыю на беларускай мове?  

Марзалюк: «Самае страшнае, да чаго мы маглі дайсці і што спыніў рэферэндум 1995 года – гэта памнажэнне нянавісці ўнутры»-1

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:   
Я скажу інакш. Я скончыў школу ў 1985 годзе. І выкладалі мне на гістфаку большую частку дысцыплін за выключэннем, можа быць, некалькіх, не па-беларуску, а па-руску. Я асабіста канспектаваў гэтыя рускамоўныя лекцыі па-беларуску і адказваў па-беларуску. Мне балы за гэта ніхто не зніжаў. Гэта быў СССР, гэта быў год 1985, 1986, 1987, потым два гады службы ва ўзброеных сілах. Што тычыцца мовы ў вышэйшых навучальных установах. Я лічу, што самы галоўны момант, самы важны, які ў нас на сённяшні дзень ёсць, і якога мы мусім прытрымлівацца. Вось калі не надта дасведчаныя, не надта пісьменныя людзі пішуць, што нельга выкладаць хімію, фізіку, матэматыку.  

Кирилл Казаков:  
А это не читают определенные чаты, вы же понимаете.  

Игорь Марзалюк:   
Вучыце матчасць. Таму што выкладаць як раз можна. І нават дысертацыі пісаць можна, таму што лексіка ўся неабходная, уся паняційная тэрміналогія беларускамоўная, звязаная з выкладаннем дакладных дысцыплін – гэта не пачатак XX стагоддзя. Яна рэальна ёсць. На ўзроўні слоўнікаў, на ўзроўні тэкстаў. Гэта адно. Але я пра другое хачу сказаць. Самае галоўнае, што сёння... Вось мы, дапусцім, з Вадзімам Леанідавічам бяром працэс падрыхтоўкі кадраў вышэйшай кваліфікацыі, калі абараняюць людзі дысертацыі. У мяне ўжо 8 абароненых, дасць Бог – яшчэ два будзе ў бліжэйшы час кандыдата навук. Я нікога ніколі не прымушаў пісаць па-руску ці па-беларуску. Хтосьці пісаў па-беларуску. Хтосьці пісаў па-руску. Калі ідзе абарона на беларускай, то я водгукі, усе астатняе, рэцэнзіі рыхтую па-беларуску. Ідзе па-руску – раблю па-руску.  

«Трэба паглядзець на асобу настаўніка». Пры якіх умовах дысцыпліны ў школе пачнут выкладаць на беларускай?  

Алена Сырова, СТВ:  
Слушайте, ну это же правила этикета элементарные.  

Марзалюк: «Самае страшнае, да чаго мы маглі дайсці і што спыніў рэферэндум 1995 года – гэта памнажэнне нянавісці ўнутры»-4

Игорь Марзалюк:   
Я скажу шчыра. Для беларускамоўнага інтэлектуала, як правіла, няма праблем. Яшчэ адзін зараз істэрычны візг пачнецца. Рэч у тым, што, як правіла, што Вадзім Леанідавіч, што я, мы вольна валодаем не толькі беларускай, але яшчэ і польскай. Я ніколі не буду Адама Міцкевіча чытаць у перакладах, я буду яго чытаць па-польску. І я Пушкіна ніколі не буду чытаць [гаворыць па-польскі – прым. рэд.]. Так сталася, у нас не адзін, а цэлых два прэтэндуючых на ролю старэйшых братоў. Я кажу гэта з іроніяй, з гумаром. Але сутнасць у чым? У нас унікальная моўная сітуацыя склалася. Яна склалася так, як склалася. Безумоўна, беларуская дзяржава, таму што беларуская падтрымлівала і падтрымлівае беларускую мову. Але, падыходзячы да гэтага пытання ашчадна, акуратна, каб не памнажаць лініі разлома. Самае страшнае, да чаго мы маглі дайсці і што спыніў рэферэндум 1995 года – гэта памнажэнне нянавісці ўнутры адной нацыі, аднаго народа, адной культуры. Мы нікому не дазволім здрадзіць.  

Подписывайтесь на нас в Telegram!  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Кирилл Казаков # Игорь Марзалюк # Алена Сырова # Вадим Лакиза # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кто попадёт в народное ополчение и для чего оно нужно? Рассказал министр обороны Беларуси
20 февраля 2023 18:20

Кто попадёт в народное ополчение и для чего оно нужно? Рассказал министр обороны Беларуси

Іўчанкаў: становіцца крыўдна, што быццам беларуская мова – гэта вось тыя змагары. Да забудзьцеся вы!
20 февраля 2023 18:18

Іўчанкаў: становіцца крыўдна, што быццам беларуская мова – гэта вось тыя змагары. Да забудзьцеся вы!

Президент: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием
20 февраля 2023 18:15

Президент: каждый мужчина, да и не только мужчина, должен уметь обращаться с оружием