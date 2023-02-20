Марзалюк: «Самае страшнае, да чаго мы маглі дайсці і што спыніў рэферэндум 1995 года – гэта памнажэнне нянавісці ўнутры»

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Я скажу інакш. Я скончыў школу ў 1985 годзе. І выкладалі мне на гістфаку большую частку дысцыплін за выключэннем, можа быць, некалькіх, не па-беларуску, а па-руску. Я асабіста канспектаваў гэтыя рускамоўныя лекцыі па-беларуску і адказваў па-беларуску. Мне балы за гэта ніхто не зніжаў. Гэта быў СССР, гэта быў год 1985, 1986, 1987, потым два гады службы ва ўзброеных сілах. Што тычыцца мовы ў вышэйшых навучальных установах. Я лічу, што самы галоўны момант, самы важны, які ў нас на сённяшні дзень ёсць, і якога мы мусім прытрымлівацца. Вось калі не надта дасведчаныя, не надта пісьменныя людзі пішуць, што нельга выкладаць хімію, фізіку, матэматыку.

Игорь Марзалюк:

Я скажу шчыра. Для беларускамоўнага інтэлектуала, як правіла, няма праблем. Яшчэ адзін зараз істэрычны візг пачнецца. Рэч у тым, што, як правіла, што Вадзім Леанідавіч, што я, мы вольна валодаем не толькі беларускай, але яшчэ і польскай. Я ніколі не буду Адама Міцкевіча чытаць у перакладах, я буду яго чытаць па-польску. І я Пушкіна ніколі не буду чытаць [гаворыць па-польскі – прым. рэд.]. Так сталася, у нас не адзін, а цэлых два прэтэндуючых на ролю старэйшых братоў. Я кажу гэта з іроніяй, з гумаром. Але сутнасць у чым? У нас унікальная моўная сітуацыя склалася. Яна склалася так, як склалася. Безумоўна, беларуская дзяржава, таму што беларуская падтрымлівала і падтрымлівае беларускую мову. Але, падыходзячы да гэтага пытання ашчадна, акуратна, каб не памнажаць лініі разлома. Самае страшнае, да чаго мы маглі дайсці і што спыніў рэферэндум 1995 года – гэта памнажэнне нянавісці ўнутры адной нацыі, аднаго народа, адной культуры. Мы нікому не дазволім здрадзіць.