Віктар Іўчанкаў: «Гэтай праблемы сёння няма, яе не існуе. Я не ведаю, хто вам яшчэ гаворыць пра тарашкевіцу»

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу « По существу ».

Виктор Ивченков: Пра законы правапісі. Глядзіце, наколькі было зроблена нюансна, далікатна, тонка. 2010 год, дзейнічае закон аб правапісы, яго выконваюць усе. У мяне спецыяльна было даследванне праведзена, такое міні-даследванне, два гады я вёў яго, у «Родным слове» надрукаваў, як тыя ці іншыя правілы ў нас рэалізуюцца. Асабліва ў медыя. Зараз выйдзе кніжачка такая беларуская – «Правапіс у медыа». Так вось, у чым сэнс. На той час, калі было сапраўды шмат рознагалосіцы, было гэта гарлапанства: а што такое, сталі правапіс рабіць? І гэтак далей. А гэта суцішыла грамадства, гэта паказала інтэлігентнасць, гэта паказала тонкасць.

Кирилл Казаков:

У меня конкретный вопрос про правапіс. Некоторые люди не очень любят белорусский язык, потому что нам навязывают язык, который действительно себя уже изжил. Не белорусский, а правапіс. Вот, например, слово «снегь», написанное через мягкий знак. Тарашкевица. Почему этот язык навязывают? Потому что появляется очень много полонизмов.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Правільна трэба вымаўляць снег, з мяккім знакам ты пішаш, ці не.

Виктор Ивченков:

Пра гэта трэба было гаварыць мінімум ці максімум 10 гадоў назад. Гэтай праблемы сёння няма, яе не існуе. Я не ведаю, хто вам яшчэ гаворыць пра тарашкевіцу...