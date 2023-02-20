Віктар Іўчанкаў: «Гэтай праблемы сёння няма, яе не існуе. Я не ведаю, хто вам яшчэ гаворыць пра тарашкевіцу»

Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Виктор Ивченков, доктор филологических наук, профессор кафедры периодической печати и веб-журналистики факультета журналистики БГУ:
Калі мы, напрыклад, бяром Статут Вялікага Княства Літоўскага і шукаем там «ў» ці гэтак далей. Разумееце, моўныя працэсы павінны ісці эвалюцыйна, не рэвалюцыйна.
Кирилл Казаков, СТВ:
Слушайте, английский язык XVII века, я думаю, тоже отличается от современного.
Виктор Ивченков:
Пра законы правапісі. Глядзіце, наколькі было зроблена нюансна, далікатна, тонка. 2010 год, дзейнічае закон аб правапісы, яго выконваюць усе. У мяне спецыяльна было даследванне праведзена, такое міні-даследванне, два гады я вёў яго, у «Родным слове» надрукаваў, як тыя ці іншыя правілы ў нас рэалізуюцца. Асабліва ў медыя. Зараз выйдзе кніжачка такая беларуская – «Правапіс у медыа». Так вось, у чым сэнс. На той час, калі было сапраўды шмат рознагалосіцы, было гэта гарлапанства: а што такое, сталі правапіс рабіць? І гэтак далей. А гэта суцішыла грамадства, гэта паказала інтэлігентнасць, гэта паказала тонкасць.
Кирилл Казаков:
У меня конкретный вопрос про правапіс. Некоторые люди не очень любят белорусский язык, потому что нам навязывают язык, который действительно себя уже изжил. Не белорусский, а правапіс. Вот, например, слово «снегь», написанное через мягкий знак. Тарашкевица. Почему этот язык навязывают? Потому что появляется очень много полонизмов.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Правільна трэба вымаўляць снег, з мяккім знакам ты пішаш, ці не.
Виктор Ивченков:
Пра гэта трэба было гаварыць мінімум ці максімум 10 гадоў назад. Гэтай праблемы сёння няма, яе не існуе. Я не ведаю, хто вам яшчэ гаворыць пра тарашкевіцу...
Кирилл Казаков:
Это наша история, но не наша современность.
Виктор Ивченков:
Абсалютна. Сёння не гавораць ужо пра тарашкевіцу.
Кирилл Казаков:
Але калёнкі, філёлагі засталісь.
Виктор Ивченков:
Засталіся яшчэ ў тым XX стагоддзі.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«Вось гэта беларусшчына». Марзалюк прыгадаў, як у яго дзяцінстве гаворылі на трох мовах
Раньше это был русский. Какой язык школьники чаще выбирают на ЦТ и экзамены?
«Трэба пачаць з настаўніка». Як зацікавіць падлеткаў беларускай мовай?