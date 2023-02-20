«У моўных пытаннях не павінна быць ні гвалту, ні прымусу». Як захоўваецца беларуская спадчына?
Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу».
Алена Сырова, СТВ:
Нам советуют смотреть фильмы на этом языке, слушать музыку на этом языке – в общем, себя всячески погружать в эту языковую среду.
Кирилл Казаков, СТВ:
Английский с русскими субтитрами – и вы лучше понимаете.
Алена Сырова:
Кажется, что у нас языковая среда русскоязычная. Выходит, белорусский язык у нас дискриминирован.
Кирилл Казаков:
Смотрите, 75 % радио. Я понимаю, что это Министерство информации, но все же это пишут творцы. Они либо на русском, либо на английском языках пишут. Как нам белорусский язык поддержать в сфере культуры?
Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:
Мне вельмі дзіўна чуць пра нейкую дыскрымінацыю. На жаль, я чалавек сталага часу, мабыць, тыя, хто знаходзіцца побач са мной, памятаюць 1990-я гады. Галоўны вынік, які можна зрабіць: у моўных пытаннях не павінна быць ні гвалту, ні прымусу. Асабіста памятаю тагачасны Беларускі ўніверсітэт культуры, як вельмі актыўныя змагары за беларускую мову зрывалі насценныя газеты, патрабавалі, каб усе выкладчыкі звярталіся на беларускай мове. Паверце, ні да чаго добрага гэта не прывяло. Любоў да беларускай мовы так не выхоўвалася. Што да мяне асабіста, то вельмі дзіўная сітуацыя: для мяне абедзве мовы родныя, любыя, жывыя. Не трэба было ехаць у вёску, каб вывучыць беларускую мову. Я навучалася ў мінскай пралетарскай школе № 86 каля Трактарнага завода. Разумееце, там моўныя пытанні не былі ў прыярытэце, але зусім простыя настаўнікі і ў школе, і ва ўніверсітэце навучылі размаўляць і пісаць граматна на беларускай мове. І гэтыя ж адносіны да абедзвюх моў...
Кирилл Казаков:
Вы часто принимаете участие в создании тех же самых государственных концертов. Как там выбираются белорусский и русский языки? Наши артисты приходят с новыми белорусскоязычными песнями? Иногда нужно добровольно, позитивно, но заставить.
Ирина Дрига:
Па-першае, культура – гэта не толькі шоу-бізнес, не толькі тыя канцэрты, якія ладзяцца да дзяржаўных мерапрыемстваў. І тая білінгістыка – гэта як раз культура. Тэатры ў нас ёсць і чыста беларускамоўныя. Гэта і наш Купалаўскі тэатр, і Тэатр беларускай драматургіі, Тэатр юнага гледача, але амаль ва ўсіх тэатрах ёсць спектаклі на беларускай мове. Спецыяльна для развіцця актуальнай беларускай драматургіі пры РТБД існуе Цэнтр беларускай сучаснай драматургіі, дзе ў такой цяпліцы вырошчваюцца новыя аўтары. Што тычыцца музыкі, паглядзіце, што закупаецца, што потым гучыць. Кампазітары пішуць. Гэта не толькі папса, гэта і акадэмічная музыка, і музыка ў народнай стылістыцы – яны яе выконваюць. Пайдзіце на філарманічны канцэрт, на канцэрты нашых і народных, і эстрадных калектываў – там гучыць беларуская мова. Што тычыцца тых канцэртаў, аб якіх вы кажаце, палічыце. Мы ніякіх адсоткаў там не ўстанаўліваем. Самае галоўнае: калі вы жадаеце прыахвоціць людзей да мовы (беларускай, рускай, англійскай), то гэта і верш, які кладзецца ў аснову песні, і раман, які напісаны, фільм, які агучаны на рускай ці беларускай мовах, павінны быць цікавымі. Як прыйшло шмат людзей да беларускай мовы? Праз Караткевіча, праз Багдановіча. Так і да рускай праз Дастаеўскага, Таўстога.
Подписывайтесь на нас в Telegram!
Читайте также:
«У беларускай традыцыі ёсць абвостраны ген справядлівасці». Чаму ў 1995-м прагаласавалі за двумоўе?
Украинская верхушка очумела националистическими взглядами! Лукашенко возмущен борьбой против русского языка
На якой думаеш ці на якой гаворыш? Марзалюк адказаў, якая мова сапраўды родная