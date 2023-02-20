«У моўных пытаннях не павінна быць ні гвалту, ні прымусу». Як захоўваецца беларуская спадчына?

Кирилл Казаков: Смотрите, 75 % радио. Я понимаю, что это Министерство информации, но все же это пишут творцы. Они либо на русском, либо на английском языках пишут. Как нам белорусский язык поддержать в сфере культуры?

Алена Сырова: Кажется, что у нас языковая среда русскоязычная. Выходит, белорусский язык у нас дискриминирован.

Новости Беларуси. Есть ли в Беларуси языковая конкуренция? Что сделать, чтобы родные слова не стали иностранными? Диалоги на двух официальных языках на площадке ток-шоу «По существу» .

Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры Беларуси:

Мне вельмі дзіўна чуць пра нейкую дыскрымінацыю. На жаль, я чалавек сталага часу, мабыць, тыя, хто знаходзіцца побач са мной, памятаюць 1990-я гады. Галоўны вынік, які можна зрабіць: у моўных пытаннях не павінна быць ні гвалту, ні прымусу. Асабіста памятаю тагачасны Беларускі ўніверсітэт культуры, як вельмі актыўныя змагары за беларускую мову зрывалі насценныя газеты, патрабавалі, каб усе выкладчыкі звярталіся на беларускай мове. Паверце, ні да чаго добрага гэта не прывяло. Любоў да беларускай мовы так не выхоўвалася. Што да мяне асабіста, то вельмі дзіўная сітуацыя: для мяне абедзве мовы родныя, любыя, жывыя. Не трэба было ехаць у вёску, каб вывучыць беларускую мову. Я навучалася ў мінскай пралетарскай школе № 86 каля Трактарнага завода. Разумееце, там моўныя пытанні не былі ў прыярытэце, але зусім простыя настаўнікі і ў школе, і ва ўніверсітэце навучылі размаўляць і пісаць граматна на беларускай мове. І гэтыя ж адносіны да абедзвюх моў...

Кирилл Казаков:

Вы часто принимаете участие в создании тех же самых государственных концертов. Как там выбираются белорусский и русский языки? Наши артисты приходят с новыми белорусскоязычными песнями? Иногда нужно добровольно, позитивно, но заставить.