«Ты объявил мне войну – я вызов приняла». История медсестры санатория, которую три раза пытались уволить

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Константин Герцев, СТВ:

Посторонним вход воспрещен! На фоне событий 2020-го правительство пересмотрело требования к потенциальным кандидатам на работу в госорганизациях. Отныне характеристика – как Священное Писание со своими 10-ю заповедями, критериями, которые обязан указать экс-наниматель.

– Михаил Николаевич, запрашивали характеристику на Иванова.

– Коммуникабельный, стрессоустойчивый. Ответственный? Какой же он ответственный? Переделать!

– Михаил Николаевич, какой же он безответственный?

– Я сказал: переделать и мне на подпись!

Константин Герцев:

И таких эпизодов более чем предостаточно. Декрет хоть и предусматривает санкции за заведомо ложную информацию в характеристике, но оценить ее правдивость сам кандидат не в силах. Документ исключительно для служебного пользования. Но героиня нашего расследования не из робкого десятка. Она готова идти до конца, лишь бы вернуть своей честное имя.

Нет, ему надо было со мной воевать. Ну, хорошо. Ты объявил мне войну – я вызов приняла. Как Инна Ганько пришла работать в санаторий «Ислочь»? Четверть века лечебной практики коту под хвост. Профессиональному бэкграунду Инны Ганько можно только позавидовать: военный госпиталь в Ташкенте, фешенебельная здравница при Минэнерго Узбекистана, белорусские больницы и поликлиники – славу медсестры с «легкой рукой» снискала в союзном масштабе.

Инна Ганько, бывшая медицинская сестра санатория «Ислочь»:

В санаторий «Ислочь» я попала 18 октября 2010 года. При прошлом руководителе была на хорошем счету, коллектив был очень хороший. Те, с кем я начинала работать, тоже уволились по причине, практически как моя. Первая попытка избавиться от работника. Причина – хамство и отказ выполнять распоряжения начальства

Такая откровенность, что ком в горле руководства санатория. Избавиться от него главврач впервые попытался еще летом 2020-го, тогда и подходил к своему завершению очередной контракт Инны Ганько. Даже причину нашли весомую: хамство и отказ выполнять распоряжения начальства. Более в докладной ни слова. Инна Ганько:

Я была даже у него в кабинете. Я говорю: покажите мне, пожалуйста, эту докладную записку, что там написано. По закону, он обязан был меня с ней ознакомить и взять объяснительную. Я же должна знать, что там было написано. Он мне это не предоставил и сказал: да там ничего такого нет. Я говорю: раз там ничего такого нет, почему вы со мной контракт не продлеваете? – Мои руководители не хотят с вами работать. Вторая попытка уволить медсестру. Директор заставлял писать докладные и жалобы на Ганько

Но в 10-тысячном Воложине работа на обочине не валяется, поэтому наша героиня в шапку не спала и обратилась в профсоюзы. Трудовые инспекторы подтверждений фактам, указанным в злополучной докладной, так и не нашли. Инна Ганько:

Он продлевает мне контракт с 2020 года на 2021-й. Он меня не трогает. Продлевает контракт с 2021-го на 2022 год и начинает меня трогать. Он заставляет писать на меня докладные записки, отдыхающую заставил написать на меня жалобу. Она не хотела писать, это был сентябрь 2021 года. Она просто хотела поговорить и сказать, что медсестра не справилась с работой, у нее не получалось меня уколоть. Это правда, я пять раз не могла попасть в вену. Бывает такое. После чего его жена, которая там тоже работала и держала аптеку, побежала к нему в кабинет, все ему рассказала. После этого отдыхающая написала на меня жалобу. Что говорят про Инну Ганько другие экс-работники «Ислочи»?

Татьяна Матейко – еще один экс-работник санатория. И, как многие ее коллеги, найти компромисс с новым главврачом ей было не суждено: о своем увольнении она узнала одним субботним утром. Но чего греха таить… Именно она, будучи главной медсестрой, должна была открыть счет дисциплинарным взысканиям Ганько.

Татьяна Матейко, бывшая исполняющая обязанности главной медицинской сестры санатория «Ислочь»:

Люди приезжали с такими венами. Но когда приходит медсестра, и вот так ее унижать и заставлять у себя в кабинете, чтобы я написала докладную, что она не подходит по медицинским показаниям по специальности, так как не может ставить капельницы. Я сказала, что этого делать не буду.

Бывшая заведующая производством пищеблока санатория «Ислочь»:

Что касается Инны Ганько, я скажу вот что. Я не раз приходила на медицинские процедуры, так как у нас в колдоговоре прописано, что мы можем пользоваться этим, Инна была одной из опытнейших медсестер. Она делала все по санитарным требованиям. Новый повод для докладной. В этот раз из-за яркого маникюра

Трагикомедия «Остаться в живых» только набрала обороты. В феврале 2022-го очередная новая главная медсестра все-таки нашла повод для второй докладной. весомый и законный. Красота – страшная сила: на этот раз в стоп-листе яркие ноготочки. Инна Ганько:

У меня был яркий маникюр. Я не должна была быть с маникюром. Но у меня были обстоятельства, при которых мне нужен был маникюр. Я сказала: Людмила Александровна, я сегодня отработаю, на следующее дежурство у меня маникюра не будет, я его сотру. Татьяна Матейко:

Главная медсестра, которая пришла после меня… Я не знаю, или он ее заставил, или что, написать на Инну докладную и просто убрать на тот день с дежурства. Третья дисциплинарка – отсутствие итогового отчета. В чем прокололось начальство?

Отправить домой окончательно Инну Ганько попытались летом того же года. Причина уже третьей дисциплинарки – отсутствие итогового отчета. Но, к своему стыду, пробелов в документообороте у руководства здравницы ничуть не меньше. Инна Ганько:

Я подхожу к отделу кадров: Екатерина Валерьевна, покажите мне, пожалуйста, где тут стоит моя фамилия Ганько. Она говорит: а тут твоей фамилии нет. – На каком основании я должна писать объяснительную, вы мне должны впихивать дисциплинарку? Она говорит: пойдем к нему. Я говорю: нет, я к нему уже не пойду, иди сама к нему и решай вопрос. После этого та медсестра, которая должна была сделать отчет и предоставить начмеду, ни объяснительную, ни выговора не получала. Почему? Потому что ее фамилия не Ганько.

Спектакль окончен, гаснет свет. В начале сентября наша героиня покинула санаторий «Ислочь», но, увы, это не взаимно. Трудоустроиться на новое место ей не позволяла характеристика за подписью того самого главного врача. Инна Ганько:

Когда я позвонила старшей медсестре поликлиники, она главная медсестра, сказала: скажите, пожалуйста, почему вы меня не берете? Она говорит: я не могу разглашать это, но написано там не очень хорошее. К ситуации подключились Минтруда и профсоюзы. Что говорят в ведомствах? По букве закона. В Минтруда разъясняют, дисциплинарное взыскание – мера временная, срок действия – не более года, при этом по факту снятия дурная слава в трудовую не заносится, не исключение и характеристика.

Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Природа дисциплинарной ответственности такая, что по истечении года оно автоматически считается снятым. Соответственно, бывают случаи, когда снимается дисциплинарное взыскание ранее срока. Это может быть и ходатайство профсоюзной организации, руководителя и заявление работника. Если к моменту увольнения работника дисциплинарное взыскание снято или погашено в установленном законодательством порядке, то оно уже не отражается в характеристике.

В поисках честного имени наша героиня обратилась к экс-нанимателю с просьбой выдать копию характеристики, но на момент съемок программы от руководства санатория ни ответа, ни привета. Лишь сплошные отписки о перенаправлении обращения в «компетентные органы». Инна Ганько:

Тем самым, оттягивая время, чтобы меня, наверное, депортировали. Я же иностранный гражданин, и у меня вид на жительство. Черным по белому. С такой постановкой вопроса в Минтруда не согласны в корне. Над декретом работали лучшие правоведы страны, учитывалось мнение рабочих групп и всех заинтересованных ведомств. По запросу «Народного контроля» юрисконсульты изучили дело – нарушения на лицо.

Татьяна Рахубо:

Работник где-то допускает, что в ней содержится какая-то информация, в связи с которой его, возможно, не рассматривают на трудоустройство как кандидата – вариант один. Нужно обратиться к прежнему нанимателю с письменным заявлением. Это заявление-обращение рассматривается в рамках закона «Об обращениях граждан». И спросить копию, чтобы, например, в дальнейшем обращаться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации.

– Экс-наниматель имеет право отказать человеку в выдаче копии характеристики?

– Такой отказ влечет привлечение даже к административной ответственности нанимателя в рамках нарушения закона «Об обращениях граждан». К ситуации подключились в районном объединении профсоюзов. Здесь не только отправили запрос на характеристику Ганько в санаторий, но и при необходимости готовы представить интересы нашей героини в суде.

Снежана Нахай, председатель Воложинского районного объединения профсоюзов:

Можно гонять человека из окна в окно, из организации в организацию. Когда мы имеем на работе юриста, отдел кадров, соответственно, надо помогать людям на месте решать какие-то проблемы. Написав там заявление, она могла воспользоваться их помощью. Почему не подсказал юрист, как грамотно написать? Почему заместители главного врача не подсказали, как правильно написать заявление, чтобы они могли выдать? Они ссылались на то, что неправильно написано заявление, в связи с чем отказано в выдаче копии характеристики. Профсоюзы бьют тревогу. Отстаивать характеристику в суде – тренд текущего года. По статистике, число таких эпизодов уже перевалило за десятки, и в большинстве Фемида на стороне работников.

Валентина Сивакова, главный правовой инспектор труда Белорусского профессионального союза работников образования и науки:

Работник уволился по истечении срока действия контракта. Наниматель выдал характеристику по запросу организации, в которой работник планировал трудоустроиться. Когда работник пришел трудоустраиваться, наниматель ему отказал в приеме на работу, мотивируя тем, что характеристика не очень хорошая. Работник попросил характеристику у нового нанимателя – было отказано в выдаче. Работник обратился к предыдущему нанимателю, и тот выдал ему копию характеристики. Когда тот почитал эту характеристику, он остался крайне недоволен и решил обжаловать ее. Он обратился в профсоюз, лично ко мне, я подготовила исковое заявление. В исковом заявлении заявлены требования о том, что отдельные сведения, которые были указаны в характеристике и которые не соответствуют действительности (как полагал работник). Мы просили суд исключить их из характеристики. В дальнейшем, с учетом переговоров, мы внесли изменения в характеристику, и работник нашел работу. Врагам назло, друзьям на милость. После нашего визита в Воложин Инна Ганько трудоустроилась в одну из столичных больниц, но на этом останавливаться не собирается – борьба за репутацию продолжится в суде.

«Народный контроль» призывает не молчать, если вы стали жертвой трудового беспредела. Телефон спасения у вас на экране!