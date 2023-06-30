С приходом нового начальника увольняются сотрудники. Что происходит в белорусском санатории
Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.
Душа болит, а сердце плачет. Только за один день из санатория уволились четыре специалиста: сестра-хозяйка, маркетолог, экономист и юрист. А после нашего визита сложил полномочия и главный бухгалтер. И это, как оказалось, лишь верхушка айсберга.
«Ты объявил мне войну – я вызов приняла». История медсестры санатория, которую три раза пытались уволить (подробности здесь).
Татьяна Матейко, бывшая исполняющая обязанности главной медицинской сестры санатория «Ислочь»:
Кадры не хотели набирать, потому что тот же бассейн. Мы с полвторого отпускали бассейн, и без санитарок мы все убирали, сами вымывали раздевалки, все. Дежурная медсестра там работала в полную силу.
Бывшая заведующая производством пищеблока санатория «Ислочь»:
Ушли действительно самые опытные специалисты. На них держалось все учреждение. Врачи опытные были, инженеры, хозяйственная служба. В санатории было все, как должно было быть.
В ходе подготовки программы мы попытались организовать интервью с главным врачом санатория. Первый запрос учредитель здравницы успешно проигнорировал, а попытка пообщаться по телефону закончилась запретом публикации записи звонка.
Из беседы ясно: руководство своих решений ни по отношению к Ганько, ни по ситуации в коллективе не чурается, а наоборот – считает вполне законными, поэтому на второе официальное обращение нам все-таки ответили сводом нормативно-правовых актов, используемых в кадровой политике предприятия.
Татьяна Рахубо, консультант главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
На самом деле запрета принять на работу работника с отрицательной характеристикой, содержащей какую-то негативную информацию, законодательство не содержит. Важно сделать запрос будущим нанимателям к предыдущему нанимателю, получить эту характеристику. По-хорошему так должно быть, но не все наниматели соблюдают требования декрета. Если будущий наниматель исполняет требования, работник не может стать заложником ситуации, что он никогда не трудоустроится в силу того, что написали, что он может быть конфликтным или не очень удобным в коллективе. Эта оценка, по большому счету, дается субъективная прежним нанимателем. Но будущий наниматель оценивает кандидата в силу других имеющихся вариантов, кандидатов для трудоустройства.
Врагам назло, друзьям на милость. После нашего визита в Воложин Инна Ганько трудоустроилась в одну из столичных больниц, но на этом останавливаться не собирается – борьба за репутацию продолжится в суде.