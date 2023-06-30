С приходом нового начальника увольняются сотрудники. Что происходит в белорусском санатории

Новости Беларуси. Старый слоган настоящих журналистов «если не в дверь, так в окно» – наше руководство. Мы вскроем то, что годами прятали от телекамер, вывернем наизнанку тайны трудового беспредела и разберем мелкий шрифт товарных накладных. Программа «Народный контроль» на СТВ включает режим ревизии. Сыграем на стороне правды.

Душа болит, а сердце плачет. Только за один день из санатория уволились четыре специалиста: сестра-хозяйка, маркетолог, экономист и юрист. А после нашего визита сложил полномочия и главный бухгалтер. И это, как оказалось, лишь верхушка айсберга. «Ты объявил мне войну – я вызов приняла». История медсестры санатория, которую три раза пытались уволить (подробности здесь).

Татьяна Матейко, бывшая исполняющая обязанности главной медицинской сестры санатория «Ислочь»:

Кадры не хотели набирать, потому что тот же бассейн. Мы с полвторого отпускали бассейн, и без санитарок мы все убирали, сами вымывали раздевалки, все. Дежурная медсестра там работала в полную силу. Бывшая заведующая производством пищеблока санатория «Ислочь»:

Ушли действительно самые опытные специалисты. На них держалось все учреждение. Врачи опытные были, инженеры, хозяйственная служба. В санатории было все, как должно было быть.

В ходе подготовки программы мы попытались организовать интервью с главным врачом санатория. Первый запрос учредитель здравницы успешно проигнорировал, а попытка пообщаться по телефону закончилась запретом публикации записи звонка.

Из беседы ясно: руководство своих решений ни по отношению к Ганько, ни по ситуации в коллективе не чурается, а наоборот – считает вполне законными, поэтому на второе официальное обращение нам все-таки ответили сводом нормативно-правовых актов, используемых в кадровой политике предприятия.