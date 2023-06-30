Лукашенко: «Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьёмся за этот мир»

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорускость, культурный код нации, историчность белорусского пути. Всегда враги современной государственности намекают на то, что, мол, власти вымывают нашу историю, уничтожают культуру. Главный нарратив национального характера – уважение к роду, к старшим. К тем, без кого не было бы нас.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы, все, кто родился в годы войны и после, в неоплатном долгу перед вами. Нам повезло быть детьми и внуками таких мужественных и волевых людей, как вы, настоящих патриотов. Нам повезло расти и воспитываться на примере военных и трудовых подвигов вашего героического поколения. Поколения, которое научило нас держать удар, жить по совести и по справедливости.

Дай Бог вам здоровья и бодрости. Дай Бог нам как можно дольше иметь возможность говорить вам слова бесконечной благодарности, поздравлять вас с этим великим праздником, который вы нам подарили. Вы бились на полях военных сражений. Ваша Победа на многие десятилетия вперед обеспечила мир странам и континентам. Но этот мир исчерпал свой запас прочности. Сегодня наше время выполнить свою историческую миссию. Теперь мы бьемся за этот мир. Как видите, бьемся на информационном, экономическом, политическом фронтах. Да, эту войну не все видят и не все осознают. Да, на ней не рвутся снаряды, не свистят пули. Но все так же нас хотят поставить на колени и уничтожить.