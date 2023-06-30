Лукашенко: нам выпало счастье строить своё будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Дорогие белорусы, мы находимся в самом центре Европы. И в центре древней истории. Тысячу лет назад здесь кипела жизнь. Уже тогда наши далекие предки, славяне, на этом клочке земли создавали основы национальной белорусской государственности, создавали в битвах за свою землю, за свободу, за свои народы и жизнь. И мы проигнорировать это не сможем. Как бы ни было сегодня трудно, какими бы ни были современные риски и угрозы, нам с вами все же выпало счастье строить свое будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях. И мы ценим этот шанс, мы созидаем.

Я благодарю всех вас, белорусов, за ваш труд. В первую очередь сельчан. Вас почти втрое меньше, чем было накануне обретения нашей независимости и распада великой страны. В три раза меньше, но производите в полтора раза больше зерна, значительно прибавили в производстве продуктов питания. Мы полностью обеспечиваем себя необходимой для полей и ферм техникой. Спасибо всем, кто трудится в промышленности, в сферах инновационных и технологических разработок. В том числе благодаря вам Беларусь среди лидеров по производству сельхозтехники, грузовых автомобилей и карьерных самосвалов. На каждом из наших гигантов сегодня выпускаются топовые машины, такие как беспилотный трактор, самый большой в мире грузовик, высокоточное оборудование, станки и многое другое. Наша наука во многих областях находится на ведущих, передовых позициях. Разрабатываемым и производим уникальные приборы, промышленное и медицинское оборудование, электротранспорт, повышаем свою технологическую независимость.