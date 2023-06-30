Лукашенко: нам выпало счастье строить своё будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях

Новости Беларуси. На Западе боятся Беларусь, потому что она опасна для них своим авторитетом, самостоятельностью и силой государства. Об этом сегодня, 30 июня, заявил Александр Лукашенко во время торжественного собрания в честь Дня Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Понятно, День Независимости – праздник. Но даже такие дни – не время расслабляться. Когда на лицах генералитета улыбки, можно быть спокойными.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Дорогие белорусы, мы находимся в самом центре Европы. И в центре древней истории. Тысячу лет назад здесь кипела жизнь. Уже тогда наши далекие предки, славяне, на этом клочке земли создавали основы национальной белорусской государственности, создавали в битвах за свою землю, за свободу, за свои народы и жизнь. И мы проигнорировать это не сможем. Как бы ни было сегодня трудно, какими бы ни были современные риски и угрозы, нам с вами все же выпало счастье строить свое будущее исключительно в интеллектуальных и трудовых сражениях. И мы ценим этот шанс, мы созидаем.
Я благодарю всех вас, белорусов, за ваш труд. В первую очередь сельчан. Вас почти втрое меньше, чем было накануне обретения нашей независимости и распада великой страны. В три раза меньше, но производите в полтора раза больше зерна, значительно прибавили в производстве продуктов питания. Мы полностью обеспечиваем себя необходимой для полей и ферм техникой. Спасибо всем, кто трудится в промышленности, в сферах инновационных и технологических разработок. В том числе благодаря вам Беларусь среди лидеров по производству сельхозтехники, грузовых автомобилей и карьерных самосвалов. На каждом из наших гигантов сегодня выпускаются топовые машины, такие как беспилотный трактор, самый большой в мире грузовик, высокоточное оборудование, станки и многое другое. Наша наука во многих областях находится на ведущих, передовых позициях. Разрабатываемым и производим уникальные приборы, промышленное и медицинское оборудование, электротранспорт, повышаем свою технологическую независимость.
Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Какие виды на урожай? Сегодня много хлеба во Дворце Независимости?
Леонид Заяц, заместитель премьер-министра Беларуси:
Самые оптимальные. Голодные не будем.
Евгений Пустовой:
Как вам на Минщине, центральный регион, вы всегда в лидерах, за вами идут?
Александр Турчин, председатель Минского областного исполнительного комитета:
На сегодня сложности есть, как же без них. Но как правильно сказал Леонид Константинович, голодными точно не будем.
Читайте также:
Лукашенко: «Не испытывайте наше славянское терпение и свою судьбу»
«Нет и не может быть иного смысла у этого праздника». Лукашенко поздравил белорусов с Днем Независимости
Лукашенко: для Запада поляки остаются славянами, а это расходный материал. Учите историю, соседи