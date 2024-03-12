Вадим Гигин: в стране, где руководит Лукашенко, плохих товаров быть не может

Вадим Гигин, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси:

Ждут Беларусь, знают Беларусь, знают наши товары! Слушайте, во многих странах, не только в Российской Федерации, белорусское качество – это символ, бренд. А там, даже если не знают наши товары, знают нашего Президента. А в стране, где руководит Лукашенко, плохих товаров быть не может. Это тоже бренд, это надо использовать нам. О чем говорит Президент? Это же не только копайте глубже, в недры, найдите нефть, газ или еще что-то. Он говорит: стройматериалы. Приводит цифры: где-то 40 %, где-то 50 %, где-то 60 %. Почему? Беларусь всегда славилась наличием хорошей сырьевой базы для стройки. Почему мы их привозим из-за рубежа? Сами можем делать и экспортировать. Почему не делаем? Значит, недостаточно оборачиваемся!

Я вам скажу как избранный депутат: мы эти вопросы будем ставить. Люди у нас работящие! Я даже по округу своему хочу сказать. Округ промышленный, 110-й партизанский, Тракторный завод находится на территории округа. Люди хотят работать, люди видят перспективу своей работы. Ведь зачастую даже молодые ребят подходят, у них не стоит вопрос большой зарплаты – дайте возможность заработать. Они готовы и сверхурочно работать, чтобы свои семьи обеспечивать. И Президент то же самое требует от директорского корпуса. У директора не бывает выходных.

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