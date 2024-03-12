«Островитяне» поневоле! В Гомеле река затопила 150 жилых домов: как помогает ОСВОД?
Паводковая ситуация в юго-восточном регионе страны обостряется. По данным МЧС, в Гомельской области подтоплены около 150 жилых домов, более полутысячи подворий и 35 участков дорог, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Службы оперативного реагирования оказывают помощь пострадавшим – спасатели ОСВОД организовали лодочную переправу для жителей деревни Поляновка Ветковского района.
В плавучем рейсе побывала Анна Корольчук.
Анна Корольчук, корреспондент:
Единственный путь в деревню – вплавь. Второй год подряд жители Поляновки Ветковского района становятся островитянами. Разлив реки затапливает подъездные дороги, а спасатели ОСВОД организуют лодочную переправу.
За неделю по заявкам местных успели выполнить 13 плавучих рейсов из Поляновки в Ветку и обратно. Людям, в основном пожилого возраста, помогают с подвозкой продуктов, лекарств и почты.
Сергей Силкин, начальник Ветковской спасательной станции ОСВОД:
Постоянно проживающих деревни Поляновка 25. Один студент, одна жительница, которая работает в Гомеле в ожоговом центре, которой раз в трое суток необходимо добираться на работу. Вот основа, где мы осуществляем уже спланированные по графику наши мероприятия. Дополнительно поступают обращения жителей деревни Полянка в связи с посещением медучреждений, внеплановой закупки продукции. Продукция доставляется два раза в неделю путем автолавки центрального рынка.
Как волонтеры Красного Креста помогают жителям деревни, смотрите в сюжете.