«Островитяне» поневоле! В Гомеле река затопила 150 жилых домов: как помогает ОСВОД?

Паводковая ситуация в юго-восточном регионе страны обостряется. По данным МЧС, в Гомельской области подтоплены около 150 жилых домов, более полутысячи подворий и 35 участков дорог, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Службы оперативного реагирования оказывают помощь пострадавшим – спасатели ОСВОД организовали лодочную переправу для жителей деревни Поляновка Ветковского района. В плавучем рейсе побывала Анна Корольчук.

Анна Корольчук, корреспондент:

Единственный путь в деревню – вплавь. Второй год подряд жители Поляновки Ветковского района становятся островитянами. Разлив реки затапливает подъездные дороги, а спасатели ОСВОД организуют лодочную переправу.

За неделю по заявкам местных успели выполнить 13 плавучих рейсов из Поляновки в Ветку и обратно. Людям, в основном пожилого возраста, помогают с подвозкой продуктов, лекарств и почты.