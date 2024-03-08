Авдонин: в 2020 году Запад хотел начать переустройство. А Беларусь – это первое столкновение с их новым планом

Алексей Авдонин, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

При всем уважении, но отдельные страны, которые не будем называть, но имея более мощные ресурсы – экономические, финансовые – в прямое столкновение с США не пошли. Да? Потому что они упирают на то, что у них там пять тысяч лет истории, они могут договориться. Да не могут договориться с теми, кто пытается порабощать! И естественно, те решения, которые были приняты и в первую очередь Беларусью в 2020 году, по прямому не столкновению, а прямой защите своего суверенитета, независимо от того объема санкций, или давлений, или устрашений, которые шли в адрес нашего Президента, в адрес белорусского государства, в адрес всей нашей системы государственности.

Важно: ни Президент, ни государственная вертикаль не дрогнули в тот момент. Потому что они же пугали, приезжали и говорили: что вы делаете, это же народ вышел! Видите, это же не просто протесты, это народные массы, они жаждут свободы, демократии. И все смотрят картинки, медиа, все приезжают. Помните, там приезжал это известный британский псевдоправдивый журналист, который пытался картинки сформулировать в нужном свете в нужном свете для британских СМИ. И, естественно, каналы освещали ситуацию в нужном им свете. Все это было. 2020 год, Беларусь – это первое столкновение с Западом, столкновение с их планом, новым планом. Именно в 2020 году они на Беларуси хотели начать новый режим переустройства, переустройства мира.

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