Виталина Петрусевич: именно в глубинке люди больше всех остальных любят нашего Батьку

Виталина Петрусевич, редактор телерадиокомпании «Могилев»:

Именно в глубинке люди больше всех остальных любят нашего Батьку. Я в этом убеждаюсь с каждым разом все больше и больше. Совсем недавно я ездила в один район, в хозяйство в деревне, собственно, градообразующее – там работает больше сотни человек. Я на них смотрю, а у них все хорошо. У них начинается посевная. Механизаторы подготовились, свой трактор каждый подготовил, новые плуга им закупили, другие подремонтировали. Они все говорят: мы ждем уже отмашку, ждем хорошую погоду, чтобы выйти в поля. Мы любим свою работу, мы любим свою страну, мы любим то, что мы делаем, мы любим нашего Президента. Они благодарны. И я думаю, что они благодарны в большей степени потому, что они сами люди труда, они понимают, чего этот труд стоит. А это пустое говорение о том, что здесь все плохо – они даже не обращают на это внимание. И нам нужно сделать упор, чтобы прославлять этих людей, говорить о них больше. Про эту шушеру мы тоже будем говорить, когда они будут перегибать палку. Но главное – на корню прирубить, чтобы не расползалось дальше.

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