Пустовой: «Зеленский посылает своих женщин умирать, а наш Президент – покорять космос»

Евгений Пустовой, политический обозреватель: И не зря мы говорим, что Президент женский. Ну, наш Президент – женский Президент. Почему? Потому что женщину не обманешь. У нее интуиция. Что-то сердцем чувствует. И вот эти кадры, где везде Президент с женщинами там и так далее, вот эти парламенты, как они себя называют. Тогда Верховный Совет еще. Ты смотри, как они ему запирали. Как пытались закрыть рот правде народной, а Батя молодец. А женщины сразу поверили, сразу же пошли.

Женщины чувствуют искренность, и они не предназначены к предательству, а вот у мужиков сердце стальное, поэтому часто мы можем не чувствовать. Мы разумом все понимаем. Но когда Президент в толпе женщин, такая эмоция. Так понимаешь, что вот этот человек точно любимую не даст в обиду.

А главное же предназначение, мы уже говорили, женщины – быть матерью, и наш Президент дает возможность быть матерью, любимой женой. Не на погосте, как ты показывал кадры. Смотри, Зеленский посылает своих женщин умирать, а наш Президент – покорять космос.

Вы понимаете, где разница? Страны рядом, в одной линейке находятся. У Украины намного больше ресурсов, возможностей по территории, по площади, выход к морю. У нас этого ничего нет. Но Лукашенко создал страну, которая посылает свою женщину в космос.