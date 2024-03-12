Игорь Карпенко вручил талантливым школьникам их первые паспорта

15 марта в Беларуси отметят День Конституции. В 2024 году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно накануне проходят торжественные церемонии вручения паспортов тем, кто благодаря упорству и несмотря на юный возраст добился большого личного успеха. Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси» объединяет сотни школьников.

Значимым этот день стал для ребят, которым посчастливилось побывать в Доме правительства. Учащихся из разных регионов страны встречали как почетных гостей. Отличники в учебе, победители олимпиад, республиканских и международных конкурсов, спортивных соревнований – свой первый в жизни документ гражданина школьники получали с волнением из рук председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко.

Илья Шумигай, учащийся Речицкой средней школы № 7:

Я вступаю во взрослую жизнь, беру на себя ответственность, получается, перед законом и перед обществом. Даже, наоборот, мне как-то спокойно на душе, нравится, что я сюда попал вообще.

Юлия Бушило, учащаяся Ганцевичской средней школы № 1:

Я приехала из города Ганцевичи, я являюсь председателем пионерской дружины «Радуга» средней школы № 1. Для меня это значимый день, эмоции. Немного волнуюсь, конечно, потому что получение паспорта – это большая ответственность и шаг во взрослую жизнь.