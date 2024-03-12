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Игорь Карпенко вручил талантливым школьникам их первые паспорта

12 марта 2024 18:24
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15 марта в Беларуси отметят День Конституции. В 2024 году исполняется 30 лет со дня принятия Основного закона страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Традиционно накануне проходят торжественные церемонии вручения паспортов тем, кто благодаря упорству и несмотря на юный возраст добился большого личного успеха. Всебелорусская акция «Мы – граждане Беларуси» объединяет сотни школьников.

Игорь Карпенко вручил талантливым школьникам их первые паспорта-1

Значимым этот день стал для ребят, которым посчастливилось побывать в Доме правительства. Учащихся из разных регионов страны встречали как почетных гостей. Отличники в учебе, победители олимпиад, республиканских и международных конкурсов, спортивных соревнований – свой первый в жизни документ гражданина школьники получали с волнением из рук председателя Центральной избирательной комиссии Беларуси Игоря Карпенко.

Игорь Карпенко вручил талантливым школьникам их первые паспорта-4

Илья Шумигай, учащийся Речицкой средней школы № 7:
Я вступаю во взрослую жизнь, беру на себя ответственность, получается, перед законом и перед обществом. Даже, наоборот, мне как-то спокойно на душе, нравится, что я сюда попал вообще.

Игорь Карпенко вручил талантливым школьникам их первые паспорта-7

Юлия Бушило, учащаяся Ганцевичской средней школы № 1:
Я приехала из города Ганцевичи, я являюсь председателем пионерской дружины «Радуга» средней школы № 1. Для меня это значимый день, эмоции. Немного волнуюсь, конечно, потому что получение паспорта – это большая ответственность и шаг во взрослую жизнь.

Игорь Карпенко вручил талантливым школьникам их первые паспорта-10

Не обошлось и без подарков. Ребятам вручили памятный набор гражданина. Произвела впечатление и экскурсия по Дому правительства. Школьники узнали о работе парламентариев, посетили музей и президентскую библиотеку.

# Молодежь Беларуси # общество # Игорь Карпенко

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