Лукашенко: Президент указывает, где посадить какое дерево, а Турчин до сих пор не выполняет!

Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.

Капля пота управленца даже любой твердый камень точит. Александр Лукашенко пытается достучаться до всего управленческого корпуса. Встряхнуть от бюрократизма. Надо напрягаться. А то, бывает, даже поверхностные и частые поручения не выполняются.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Президент ездит по деревням, весям, городам и дорогам и указывает, где посадить какое дерево. И Турчин до сих пор это не выполняет, наплевательски к этому относясь. То же относится и к экономии. На одном из совещаний я предупредил в том числе и его. Посмотрите хотя бы, где Президент ездит, в Острошицком Городке. У вас свет горит, когда солнце всходит! Плевать, целую неделю! Лично видел. Садитесь! Строгий разговор у Президента был со все губернаторским составом. Не зря же приехали в столицу. Посевная. Обработка почвы. Подготовка техники. И состояние озимых. А это 70 % всех зерновых посевов. Они хорошо вышли из зимы. Особенно ячмень. За него Александр Лукашенко и агитировал. Причем не раз. Лукашенко о селекции: «Надо встряхнуть ученых, вот и все. И пусть готовятся!»

Коснулись сегодня и темы животноводства. Падеж скота в Могилевской области. Этому болезненному вопросу посвятят отдельный мозговой штурм. А ведь сейчас новый экспортный пик на качественное белорусское продовольствие. И снова глава государства поднял тему торговли на селе. Не забыть сельчан! И то, что Президент сказал на большом разговоре с Белкоопсоюзом, повторил сегодня. А вот этот разговор сегодня вспомнил не только глава гомельского региона. «Работы непочатый край» – Президент оценил состояние сельского хозяйства Гомельской области.