Лукашенко: Президент указывает, где посадить какое дерево, а Турчин до сих пор не выполняет!
Рекорды, глубинный посыл управленческой мысли и это касается не только недр. Сегодня, 12 марта, во Дворце Независимости прошло совещание, на котором обсудили состояние минерально-сырьевой базы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Эффективно осваивать месторождения, добывать и перерабатывать полезные ископаемые. Такую задачу поставил Президент. Как подчеркнул глава государства, природные ресурсы – залог стабильного развития экономики и благосостояния народа.
Капля пота управленца даже любой твердый камень точит. Александр Лукашенко пытается достучаться до всего управленческого корпуса. Встряхнуть от бюрократизма. Надо напрягаться. А то, бывает, даже поверхностные и частые поручения не выполняются.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент ездит по деревням, весям, городам и дорогам и указывает, где посадить какое дерево. И Турчин до сих пор это не выполняет, наплевательски к этому относясь. То же относится и к экономии. На одном из совещаний я предупредил в том числе и его. Посмотрите хотя бы, где Президент ездит, в Острошицком Городке. У вас свет горит, когда солнце всходит! Плевать, целую неделю! Лично видел. Садитесь!
Строгий разговор у Президента был со все губернаторским составом. Не зря же приехали в столицу. Посевная. Обработка почвы. Подготовка техники. И состояние озимых. А это 70 % всех зерновых посевов. Они хорошо вышли из зимы. Особенно ячмень. За него Александр Лукашенко и агитировал. Причем не раз.
Лукашенко о селекции: «Надо встряхнуть ученых, вот и все. И пусть готовятся!»
Коснулись сегодня и темы животноводства. Падеж скота в Могилевской области. Этому болезненному вопросу посвятят отдельный мозговой штурм. А ведь сейчас новый экспортный пик на качественное белорусское продовольствие. И снова глава государства поднял тему торговли на селе. Не забыть сельчан! И то, что Президент сказал на большом разговоре с Белкоопсоюзом, повторил сегодня. А вот этот разговор сегодня вспомнил не только глава гомельского региона.
«Работы непочатый край» – Президент оценил состояние сельского хозяйства Гомельской области.
Благоустройство территорий, приусадебных участков. А к этому процессу должны подключится и вновь избранные депутаты местных Советов. И жесткое поручение – сиквел вчерашнего дня. Дороги привести в порядок к 9 Мая. Вообще ревизия резервов и битва за экономику касается всех.
Александр Лукашенко:
Упаси вас господь, если хоть один раз, Роман Александрович, на моем уровне будет поднят вопрос по ввозу сюда продукции той, которую мы производим. Пеняйте сами на себя (подробности).
Год качества точно не приемлет самоуспокоения. Рассматривая под увеличительным стеклом природный потенциал, главное – мы должны опираться на управленческий ресурс. Цель сегодняшнего совещания и сверхзадача – думать о перспективе. Заглядывать за горизонты даже своей карьеры министра или директора. Это как с недрами: мыслить надо глубинно.
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