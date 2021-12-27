«Надо уметь говорить «спасибо» за то, что тебе страна дала». Мнения экспертов о социальном государстве

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

В проекте Конституции же есть отсылки к тому, что у нас социальное государство останется. Единственное, появилась, как мне показалось, четкая позиция нашего государства, что и гражданин начинает быть должен. Наконец-таки должен понимать, что страна делает много, дает много. Но, в принципе, и он должен.