«Надо уметь говорить «спасибо» за то, что тебе страна дала». Мнения экспертов о социальном государстве

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
В проекте Конституции же есть отсылки к тому, что у нас социальное государство останется. Единственное, появилась, как мне показалось, четкая позиция нашего государства, что и гражданин начинает быть должен. Наконец-таки должен понимать, что страна делает много, дает много. Но, в принципе, и он должен.
Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Конечно, надо уметь говорить «спасибо» за то, что тебе страна дала.
Дмитрий Швайба, председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников химической, горной и нефтяной отраслей промышленности:
Социальное иждивенчество, наверное, это порождение такой гиперзаботы государства о наших гражданах многие годы. Когда вдруг стало гражданам казаться, что так и должно быть.
Алена Сырова, СТВ:
Получается, пора взрослеть.
Кирилл Казаков:
Те, кому так показалось, резко взяли эти полотнища и пошли ходить по улицам, при этом зная, что у них государством выданная квартира, какие-то премии, стипендии, гранты, помощь – все что угодно.
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