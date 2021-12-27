Вадим Гигин: с этой Конституцией мы Западу точно не нужны

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Зачем нам вступать в ВТО, если нас регулируют какими-то санкциями своими?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

ВТО заявила от Российской Федерации, что программа импортозамещения в ответ на санкции является нарушением правил. Никакого закона здесь не существует. Если мы говорим о гибридной войне, то с другой стороны у нас враги, они хотят нас уничтожить. Эта альтернативная Конституция – это олигархическая республика. Альтернатива нашей Конституции, альтернатива нашему референдуму – это олигархат. Они будут избирать президента на срок или на два, но он ничего решать не будет. С чего начинается сериал «Слуга народа»? Там в отеле в Киеве собираются олигархи, попивают то ли коньяк, то ли виски и решают, кто будет следующим президентом. Вот такого они хотят, такую альтернативу они нам предлагают. Что касается записи нашего цивилизационного ориентира – с Западом мы или с Востоком. Мы такие нормы прописываем нашей идеологии – то, во что мы верим. Мы ставим такие препоны, преграды на пути гибридной войны против нас, на пути попытки манипулирования нашей политической системой, что с этой Конституцией мы Западу точно не нужны. Этими четкими нормами, нашей преамбулой, памятью о Великой Отечественной войне, традиционными ценностями мы четко фиксируем, где мы находимся, кто наши союзники, и никаких других записей там и не нужно. Это сильнейший идеологический документ, самый сильный за последние 30 лет и один из самых крутых в нашем регионе, а, может быть, и в мире в целом. Алена Сырова, СТВ:

Поэтому рассчитывать на то, что они примут, какими бы ни были, итоги референдума, не приходится.