Позволит сохранить стабильность даже в условиях серьёзных вызовов. Эксперты объяснили, зачем Беларуси ВНС

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы. Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

А вот с точки зрения политической конструкции, появление Всебелорусского народного собрания в системе координат и в системе власти Беларуси – что это?

Вадим Гигин, председатель правления республиканского государственно-общественного объединения «Белорусское общество «Знание»:

Это очень важное событие, поскольку вы упоминали о том, какие выносили нормы в начале 1990-х, в середине 1990-х. Время изменилось. И тогда, я хорошо помню, причем и в 1994-м и в 1996 годах, все время пытались сравнить. Вот у нас Конституция на какую больше похожа? На французскую или американскую? Все, мы перестаем копировать. Мы создаем собственную модель народовластия. Кирилл Казаков:

Я сегодня слышал, на иранскую якобы эта похожа. Вадим Гигин:

Это люди говорят, которые вообще ничего не понимают ни в иранской конституции, ни в какой другой. Там есть совет экспертов, это исламская демократия. У нас белорусская модель демократии. Да, такого органа, как Всебелорусское народное собрание, нет ни в Германии, ни во Франции, ни в Италии, США. Ну и что? У нас собственные традиции. Всебелорусское народное собрание как минимум дважды в истории суверенной Беларуси сыграло роль такую умиротворяющую. Это во время конституционного кризиса 1996 года и сейчас, в 2021 году. Февраль. Оно фактически закрыло это сложный, острый период. И там, кстати, в резолюции было прописано, что мы идем на конституционную реформу. Да, это высший орган народовластия. Это наша традиция. И очень легко объяснить, зачем оно нужно, это собрание. Смотрите, у нас мажоритарная система избирательная. Относительное или абсолютное большинство избирает депутата. Но ведь кто-то голосует за другого кандидата, его мнение должно быть учтено? И вот, представительство депутатского корпуса разных уровней от сельского совета до Национального собрания, трудовых коллективов, общественных организаций, политических партий позволяет действительно учесть самые разные точки зрения. И те особые высшие полномочия, которые получает собрание, особенно в условиях, допустим, возможной чрезвычайной ситуации, это очень важно. Что мы это будем делать не единолично, а с учетом мнения представителей всего народа. И даже там есть такая норма, что оно может вводить чрезвычайное положение сейчас и самостоятельно. И если другие органы власти, в частности глава государства, может не заметить какую-то опасность или по каким-то иным причинам. То есть мы создаем орган, который позволит сохранить стабильность даже в условиях самых острых вызовов, о которых мы говорили. Не дай бог. Кирилл Казаков:

Если вернуться к институту ВНС, возникает вопрос. Оно будет собираться раз в год. Я понимаю, что вопрос избрания делегатов еще будет обсуждаться – какими-то дополнительными законодательными актами. Между этими заседаниями ВНС каким образом будет работать? Какое предложение есть?

Константин Сазон, начальник кафедры конституционного и международного права Академии МВД Беларуси, кандидат юридических наук:

Ознакомившись с сегодня опубликованным проектом изменений и дополнений в Конституцию, я пришел к беглому выводу, что одним из главных положений этих изменений является крен в сторону народовластия, увидеть человека. Вся Конституция в рамках предложенных изменений и дополнений пронизана именно вопросом развития демократии. Кирилл Казаков:

Она более демократична, чем наша нынешняя? Константин Сазон:

Если смотреть на Конституцию как на вместилище конституционных прав, свобод и принципов, на которых устроены общество и государство, то демократические принципы развития белорусского государства и общества там получают свое развитие. Самый очевидный пример – Всебелорусское народное собрание, которое с исторической точки зрения действительно впиталось в нашу государственную практику. В практику государственного строительства. Алена Сырова, СТВ:

Но таких полномочий у него не было. Константин Сазон:

Таких полномочий у него не было, но здесь вопрос в том, что вторая идея, о которой мне хотелось бы сказать в рамках конституционных изменений и дополнений, коль уж мы развиваем демократические институты. Когда мы вводим новый институт, вписываем его в архитектуру государственных органов, важно понимать, что демократия в таком виде – это демократия ответственности.

Кирилл Казаков:

Если следует перераспределение полномочий, следует и перераспределение ответственности. Константин Сазон:

Я немножко не об этом. Я о том, что человек, которому предоставлены дополнительные возможности принимать участие в решении государственных дел на самых различных уровнях… Сегодня мы можем выбирать депутатов, участвовать в выборах, референдумах, принимать решения на местных уровнях. Но у нового поколения белорусов сегодня появляется новая возможность сформировать по примеру ВНС тот орган, в рамках деятельности которого могут быть услышаны голоса самого широкого спектра нашего общества. Это во-первых. Во-вторых, с точки зрения логики конституционного закрепления базовых благ и обязанностей, в данном случае ВНС и эту идею транслирует, потому что предоставляет каждому из нас возможность принять участие в избрании делегата, если речь идет о представителе гражданского общества. По квоте будут представители законодательной и судебной власти. В Конституции, в предложенных изменениях, содержится отсылка к тому, что порядок формирования ВНС будет определяться законом. И этом смысле это тоже очень тонкая штука, потому что речь идет о представлении больших полномочий и, если позволите, усилении конституционно-правовой роли и статуса парламента. Если мы обратимся к предложениям, которые сейчас закреплены в проекте изменений и дополнений, то сам юридический термин «закон», а закон – это парламентский акт, употребляется в огромном количестве статей с точки зрения того, что должно быть урегулировано законом как акты парламента. А парламент – это представители народа. Кирилл Казаков:

По сути, между сессиями ВНС решение о том, каким образом будет существовать ВНС, будет принимать парламент?

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Нет. Давайте посмотрим, как будет разворачиваться эта норма в законе. Кирилл Казаков:

Если говорить согласно этим изменениям, которые представлены сегодня для граждан Беларуси, появится некий орган постоянно действующий. Президиум ВНС. Марина Ленчевская:

Конечно, это предполагается. Президиум, который будет действовать в этот период. Я еще хотела сказать о ВНС. Ко мне приходят избиратели, они недопонимают суть этого органа. Кирилл Казаков:

Не будет ли подмены парламента, правительства, президентской власти. Марина Ленчевская:

Однозначно нет. Парламент – это законодательная власть. Да, это тоже представительный орган, но делегатами ВНС предполагаются и представители гражданского общества, местные депутаты. Это будет командный орган. Одна голова хорошо, а несколько – лучше. Кирилл Казаков:

Стратегия, коллективно принятая, намного лучше. Марина Ленчевская:

Безусловно. Каждый будет доносить от своих регионов, избирателей все рациональное, что необходимо донести. И будут приниматься важнейшие стратегические решения. Это очень важно.