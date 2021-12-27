«Форпост единения белорусского народа». Политолог объяснил, почему референдум станет сильнейшим ударом для оппозиции

Новости Беларуси. До референдума по Конституции запущен обратный отсчет. Новеллы Основного закона отправились на общественные чтения. Главное, что нужно знать жителям Беларуси об этом событии. В студии ток-шоу «По существу» собралась эксперты, которые обсудили насущные общественные проблемы.
Николай Щекин, политолог, кандидат философских наук:
Наверное, Конституцию примут. Надо думать категориями будущего. Сам факт референдума будет сильнейшим ударом по оппозиции, во-первых. А во-вторых, сам факт референдума – это форпост единения белорусского народа. Не каждая страна способна на референдум даже из моральных принципов, нравственных. Какой мы уже референдум проводим? И мы гордимся этим. Так вот, референдум – это и есть по большому счету то самое народовластие. Мы вкладываем все туда. И если молодежь, те которые еще не участвовали в выборах, не помнят и не знают того референдума… Их участие в этой процедуре – представляете, какая гордость за страну, что я принял участие?
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Хочу согласиться. Особенно те молодые люди, которые впервые в жизни придут на референдум, примут участие в таком крупнейшем электоральном событии. Для них это исторический шанс, и это то, что они будут вспоминать. Они своей подписью сформируют будущее своих детей, потомков. Очень важный аспект – сохранение исторической памяти. Пример у нас неподалеку – Украина. Буквально в эти минуты вместе с фондом Алексея Талая мы формируем крупнейший гуманитарный груз, чтобы поддержать этих деток. Ведь в этом находится зерно. Посмотрите, что там, по какому альтернативному пути может пойти страна.
Читайте также:
Марина Ленчевская: «Основной посыл – то, что это Конституция для народа. Для белорусского народа»
«Ни один человек не должен быть равнодушен к будущему своей страны». Чего ждут белорусы от изменения в Конституции?
Вадим Гигин: с этой Конституцией мы Западу точно не нужны