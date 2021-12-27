Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны

Новости Беларуси. Главная елка страны 27 декабря собрала в Минске ребят со всех уголков Беларуси. Самые талантливые в спорте, учебе или музыке, дети из многодетных семей и домов-интернатов. И конечно, участие в этом важном аккорде благотворительной акции «Наши дети» в предновогодние дни принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Каким стал для маленьких белорусов канун 2022-го, расскажет Ксения Худолей.

Ксения Худолей, корреспондент:

Главная елка – не просто белорусская новогодняя традиция. Она который год кряду венчает благотворительную акцию «Наши дети». И в ее названии вся глубина смысла, ведь здесь ребята со всех уголков страны: победители олимпиад, юные спортсмены и музыканты, а еще ребята, у которых, к сожалению, нет родителей. Но в атмосфере большого предновогоднего чуда, кажется, все горести забываются.

Без малого 2,5 тысячи ребят со всей страны. У каждого свои интересы, достижения и своя мечта. Это только с виду они маленькие, а взгляд – серьезный. И планы у них впечатляющие. Читайте тут.

Благотворительная акция «Наши дети» в 2021 году шагает по стране с середины декабря. За это время не только долгожданные подарки, но главное – тепло и заботу, получили сотни тысяч маленьких белорусов. А между тем марафон добра уже больше четверти века руками взрослых согревает детские сердца. По привычке на праздник во Дворец Республики вместе с Дедушкой Морозом дети ждут и Президента. И он всегда приходит разделить с ними радость новогоднего волшебства. Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную елку во Дворец Республики. Подробности здесь.

Александр Лукашенко и раньше признавался: для малышей ему всегда непросто подбирать слова. Они должны быть простыми и понятными. Впрочем, все решает искренность. Именно такое честное и теплое «спасибо» от Президента сегодня услышали все, кто трудится ради беззаботного детства белорусских мальчиков и девочек. ​Лукашенко на главной елке страны: дорогие наши дети, все, что мы делаем, мы делаем с любовью и верой в вас. Читайте тут.

Атмосфера главной елки страны погружает в сказочную реальность даже взрослых. Они тоже когда-то учились отличать добро и зло, читая новогодние сказки. И, судя по всему, преуспели, ведь теперь наши дети именно такие.

Желаю, чтобы наша Беларусь процветала.

Мы желаем вам счастья, здоровья, чтобы для вас новый год был самым лучшим, лучше, чем в 2021-м.