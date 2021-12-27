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Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны

27 декабря 2021 18:39
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Новости Беларуси. Главная елка страны 27 декабря собрала в Минске ребят со всех уголков Беларуси. Самые талантливые в спорте, учебе или музыке, дети из многодетных семей и домов-интернатов. И конечно, участие в этом важном аккорде благотворительной акции «Наши дети» в предновогодние дни принял Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каким стал для маленьких белорусов канун 2022-го, расскажет Ксения Худолей.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-1

Ксения Худолей, корреспондент:
Главная елка – не просто белорусская новогодняя традиция. Она который год кряду венчает благотворительную акцию «Наши дети». И в ее названии вся глубина смысла, ведь здесь ребята со всех уголков страны: победители олимпиад, юные спортсмены и музыканты, а еще ребята, у которых, к сожалению, нет родителей. Но в атмосфере большого предновогоднего чуда, кажется, все горести забываются.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-3

Без малого 2,5 тысячи ребят со всей страны. У каждого свои интересы, достижения и своя мечта. Это только с виду они маленькие, а взгляд – серьезный. И планы у них впечатляющие. Читайте тут.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-5

Благотворительная акция «Наши дети» в 2021 году шагает по стране с середины декабря. За это время не только долгожданные подарки, но главное – тепло и заботу, получили сотни тысяч маленьких белорусов. А между тем марафон добра уже больше четверти века руками взрослых согревает детские сердца. По привычке на праздник во Дворец Республики вместе с Дедушкой Морозом дети ждут и Президента. И он всегда приходит разделить с ними радость новогоднего волшебства.

Каждый маленький белорус знает, что он бесконечно дорог. Президент приехал на главную елку во Дворец Республики. Подробности здесь.  

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-7

Александр Лукашенко и раньше признавался: для малышей ему всегда непросто подбирать слова. Они должны быть простыми и понятными. Впрочем, все решает искренность. Именно такое честное и теплое «спасибо» от Президента сегодня услышали все, кто трудится ради беззаботного детства белорусских мальчиков и девочек.

​Лукашенко на главной елке страны: дорогие наши дети, все, что мы делаем, мы делаем с любовью и верой в вас. Читайте тут.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-9

Атмосфера главной елки страны погружает в сказочную реальность даже взрослых. Они тоже когда-то учились отличать добро и зло, читая новогодние сказки. И, судя по всему, преуспели, ведь теперь наши дети именно такие.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-11

Желаю, чтобы наша Беларусь процветала.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-13

Мы желаем вам счастья, здоровья, чтобы для вас новый год был самым лучшим, лучше, чем в 2021-м.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-15

Чтобы коронавирус наконец-таки исчез с глаз наших долой. Второе – чтобы в следующем году было побольше счастья, веселья, чтобы никто не болел вообще.

Что желают дети белорусам в новом году и кому сказал спасибо Президент? Собрали самое интересное с главной ёлки страны-17

Чтобы каждый человек радовался. Желаю всем здоровья, счастья. И всех с Новым годом.

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# Новый год # общество # Александр Лукашенко # Ксения Худолей # Фотофакт

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