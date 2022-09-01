Вадим Гигин: пытаясь сбросить только на Горбачева всю ту беду, которая произошла, мы пытаемся с себя снять ту ответственность.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Горбачев – это сложная фигура. Да, мы даем сейчас негативные оценки результата его деятельности и справедливо это делаем. Давайте и себе признаемся в том, как каждый из нас, даже я, пионер, который тогда не успел вступить в комсомол, и предшествующее поколение вели себя. Пытаясь сбросить только на одного Горбачева всю ответственность и всю ту беду, которая произошла, мы пытаемся с себя снять ту ответственность. Разве это не мы, советские граждане, вы, наверное, в меньшую очередь, вы же в 1995 году родились… Разве это не мы радовались перестройке? Что, разве не было этого подъема, этого энтузиазма? Посмотрите первые кадры. Это же искренне! В Ленинграде он вышел к людям. Ему говорят, чтобы он был ближе к народу, а он отвечает: «Куда же ближе?» А это было после того, как власть партийной номенклатуры отстранилась от людей. Разве этого не было? Это было! И Горбачев был продуктом своего времени. Человек, который получил орден, будучи школьником, подрабатывая механизатором, прошедший комсомол, партию. И партия выдвинула. Так что мы хотим сказать? Что все в Советском Союзе было хорошо, а тут вдруг появился Горбачев, Яковлев, Ельцин. Дальше пальцы можно загибать. А кто продвигал их по этой лестнице? Можно сказать, что это был какой-то заговор, какие-то темные силы. Не знаю. Может быть, были какие-то темные силы, но давайте каждый будет отвечать сам за себя. Приветствовали первые годы перестройки? Приветствовали. Приветствовали эти шаги Горбачева? Приветствовали. Был энтузиазм. Был подъем.

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