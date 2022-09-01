Сергеенко о получении образования в Беларуси: «Для этого у нас созданы в стране все условия»

Новости Беларуси. 1 сентября оживились и аудитории высших учебных заведений. День знаний студенты Белгосуниверситета встретили в новом учебно-лабораторном корпусе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В учебный год с подарком от Федерации профсоюзов Беларуси. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс распахнул двери в университете МИТСО. Днем он будет находиться в распоряжении студентов, а после окончания занятий залы смогут посещать и горожане. Здесь можно заниматься волейболом, теннисом, баскетболом, посещать тренажерный зал и групповые занятия по фитнесу.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Что хотелось бы пожелать всем ученикам, студентам? Конечно, овладевать знаниями. Для этого у нас созданы в стране все условия: совершенствуется материально-техническая база, создаются новые учреждения образования, средние в первую очередь. Постигать новые для себя науки, открывать новые страницы, влиться в новые коллективы, принимать активное участие в общественной жизни, совершенствовать свою позицию как гражданина, как патриота.