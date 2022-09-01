Почему урок от Президента был занимателен даже для россиян? Ответил историк из РФ

Проект Григория Азаренка – « Азаренок. Напрямую ». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим открытый урок Александра Лукашенко на тему «Историческая память – дорога в будущее». В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков.

Григорий Азаренок, СТВ:

У нас на связи из России историк Александр Дюков, который сотрудничает с нашей Генеральной прокуратурой, помогает исторически расследовать дело о геноциде белорусского народа, у нас автор интереснейших публикаций о повстанцах Калиновского и так далее.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Мы как раз переписывались с Александром по поводу сегодняшнего урока Президента.

Григорий Азаренок:

Да! Как вам как историку такой харизматичный, большой, глубокий анализ истории Беларуси от Президента?