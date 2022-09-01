Почему урок от Президента был занимателен даже для россиян? Ответил историк из РФ

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим открытый урок Александра Лукашенко на тему «Историческая память – дорога в будущее». В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков.
Григорий Азаренок, СТВ:
У нас на связи из России историк Александр Дюков, который сотрудничает с нашей Генеральной прокуратурой, помогает исторически расследовать дело о геноциде белорусского народа, у нас автор интереснейших публикаций о повстанцах Калиновского и так далее.
Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:
Мы как раз переписывались с Александром по поводу сегодняшнего урока Президента.
Григорий Азаренок:
Да! Как вам как историку такой харизматичный, большой, глубокий анализ истории Беларуси от Президента?
Александр Дюков, историк:
Я практически весь этот день находился в машине, ехал по нашей необъятной родине. Из 16 часов три с половиной часа я слушал Президента и урок, который он проводил. Это было очень интересно, потому что для меня как для россиянина стало очень важным сближение некоторых позиций, расхождения по которым мне всегда, если честно, были абсолютно непонятны. Почему в России война 1812 года называется Отечественной, а в Беларуси, для которой она являлась отечественной, – нет? Сегодня во время урока, который проводил Президент, я услышал, что война 1812 года – это Отечественная война для Беларуси. Спорить с этим, конечно, никак не приходится. Многие вещи, которые связаны с тем, как приходилось спасать культурное наследие белорусов в период Речи Посполитой… Об этом тоже Президент говорил. Мне знакомо, поскольку буквально несколько недель назад мы презентовали в Минске первое издание нашей серии «Забытые страницы белорусской истории». Я рассказывал, что будет, например, рассказ, книга о том, как в Речи Посполитой пытались извести упоминание Евфросинии Полоцкой, по-настоящему знаковой фигурой для белорусской истории, как пытались подменить абсолютно современными политико-технологическими подходами, вытеснить это почитание. Много из того, что говорил Александр Григорьевич, мне было слышать очень приятно, потому что целый ряд вещей, которые мне казались странными, наконец нашли свое разрешение.
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