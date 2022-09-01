«Появление ядерного оружия у Советского Союза уберегло мир от ядерной катастрофы». Почему и чья это заслуга?

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим открытый урок Александра Лукашенко на тему «Историческая память – дорога в будущее». В гостях политолог Вадим Гигин, историк и публицист Александр Дюков.

Григорий Азаренок, СТВ:

Когда Президент рассказывал, приводил в пример Лаврентия Берия, что страшнее человека уже не придумать, но если бы не он, то нас бы просто разбомбили ядерным оружием. [Экстремистский ресурс – прим.ред.] пытаются оппонировать. Что они говорят? Они говорят, что, во-первых, Берия не руководил, он всего лишь был представлен от государства контролирующим. Ребят, во второй половине 1940-х годов, когда руководителя спецслужбы ставят что-то курировать, он там руководит всем. Вплоть до того, сколько Королеву сигарет будет дано.

Вадим Гигин, руководитель общества «Знание»:

Чтобы понимать роль Берия… Можно относиться по-разному к его методам, шарашкам, как тогда работали, но он был освобожден практически от всей остальной работы, занимался только ядерным проектом. Даже критики Берия, а я к этой фигуре отношусь без всякого пиетета… Во всей полноте: его грузинский период, затем когда он возглавлял НКВД. Хотя он возглавлял НКВД, а это так называемая первая оттепель.