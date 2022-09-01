«Получение знаний с внедрением всех передовых методик». Петришенко о развитии Беларуси через образование

Новости Беларуси. 1 сентября оживились и аудитории высших учебных заведений. День знаний студенты Белгосуниверситета встретили в новом учебно-лабораторном корпусе в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь будут обучать экономистов, филологов и экологов. Современное здание станет центром международных образовательных услуг. Передовые технологии и опытные педагоги помогут освоить дисциплины как в теории, так и на практике. В 2021 году диплом БГУ получили 4 500 иностранцев. Просторный новый комплекс с уникальными возможностями позволит пойти еще дальше и расширить экспорт образовательных услуг.

Игорь Петришенко, заместитель премьер-министра Беларуси:

Система образования, которая выстроена в нашей стране, направлена в первую очередь на формирование человека, его воспитательную составляющую. И конечно, на получение знаний с внедрением всех передовых методик, которые только есть, чтобы мы действительно развивали собственную страну, осваивали новые специальности и профессии, которые служили бы развитию нашей экономики, социальной сферы и всех других отраслей.

Всего в Беларуси учебный год начался для порядка 270 тысяч студентов, 50 тысяч из которых – первокурсники.