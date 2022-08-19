«Что имеем на сегодня?» Вот с чего началась рабочая поездка Президента в Брестскую область

Новости Беларуси. Белорусские сельхозпредприятия должны пользоваться преимущественно отечественной техникой. Такую задачу поставил Александр Лукашенко перед аграриями, посещая хозяйство «Журавлиное» в Пружанском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Надо обязательно отметить, что это успешное агропредприятие, но в основе этого достижения – годы усиленной работы тружеников хозяйства. И каждый работает на общий результат. Конечно, положением дел в «Журавлином» во время рабочей поездки Президента не ограничились. Среди острых тем – импортозамещение: предприятия не должны всецело зависеть от зарубежной начинки. Ведь такое положение дел ввиду санкционного шантажа может сыграть злую шутку. Подробности в репортаже Алены Сыровой.

Алена Сыров, политический обозреватель:

Традиционные для августа президентские поездки в поля разговорами только о них не ограничиваются. Каждая поездка имеет свою направленность. Например, 18 августа в Гродненской области рассуждали о перспективах развития садоводства в стране. 19 августа в центре внимания – техника, качественная и необходимая. Без нее просто невозможно достижение высоких результатов.

За последнюю неделю это уже четвертая поездка, посвященная сельскому хозяйству. Разумеется, в них присутствуют ответственные лица. При такой частоте может показаться, что глава государства с ними не расстается. И это отчасти правда.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я у министра спрашиваю, не надоел ли я ему за это время, напряжение такое. Наверное, и вам хватает. Ничего, Алена, в выходные отдохнешь.

Дальнейший разговор дает понять: отдых не светит ни журналистам, ни тем более аграриям. Погода благоволит работе в полях, жатве и, хочется верить, реализации данных обещаний. Накануне практически тем же составом обсуждали амбициозные планы по общему намолоту зерновых в 11 миллионов тонн (речь не только про рожь и пшеницу, но и рапс, и кукурузу). В конце недели первая контрольная отсечка.

Александр Лукашенко:

Что имеем на сегодня? Игорь Брыло, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

6 240 Александр Лукашенко:

А ты обещал сколько, семь? Игорь Брыло:

Семь на воскресенье. Александр Лукашенко:

Семь – это уже хорошо будет. Это уже есть шанс выйти на восемь.

Если урожай-2022 осталось только собрать и сохранить, то о том, что будем собирать следующим августом, самое время задуматься. В эти дни поля активно засевают озимым рапсом. Растет он и на площадях хозяйства «Журавлиное», где сегодня, 19 августа, начался разговор о работе АПК. В том числе и здешнее сырье перерабатывают на местном заводе, производя рапсовое масло. Рентабельность культуры оправдывает вложения. Итоговый продукт очень ценят, например в Израиле. Туда и экспортируют. Белорусы же пока только прицениваются.