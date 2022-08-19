«Поехали на юга». Гигин рассказал, зачем они с Азарёнком ездили в Запорожскую область

Григорий Азаренок, СТВ:

Змагары тут испугались, не могли нас найти. Искали, на какие мы поехали курорты. Мы действительно поехали на юга. Расскажите, что была за поездка, куда, какие цели.

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Это поездка в Запорожскую область. Ряд общественных деятелей Беларуси, нас было несколько человек, поехали. Мы уже не первый раз такую поездку совершаем, до этого мы были в Луганской Народной Республике. И сейчас наши хорошие знакомые, друзья, они работают в Запорожской области, пригласили туда. И даже мы без Григория Азаренка подумали, что давно он не был на Донбассе. Правда, Запорожская область – это не совсем Донбасс, это чуть западнее. Но это одно из самых горячих мест. Мы с вами были и в Мелитополе, и в Энергодаре, непосредственно у Запорожской АЭС. Проезжали и другие места в Запорожской области. Были и в сельской местности.

Да, конечно, одна из частей миссии, очень большая – это раздача гуманитарной помощи. Мы видели, в каком положении люди. Причем это тяжелое положение не результат специальной военной операции, а той политики, которую проводила Украина. Вы помните эти сцены, когда подходили матери детей, инвалидов с детства и тех лежачих больных. Я просто слушал эти истории и понимал, если бы был там нормальный уровень медицины 10-15 лет назад, конечно, не были бы люди в таком положении. Нужно было им помогать. Видели, в каком состоянии Дом культуры был. Конечно, все это нужно обновлять, помогать людям. Были мы с вами и в Мариуполе. Я думаю, что тут уже ваши впечатления нужно спросить. Потому что вы его посещали непосредственно сразу после занятия русскими войсками. Сейчас то, что на меня лично произвело впечатление – это стройка, которая идет в Мариуполе.