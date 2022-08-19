«Поехали на юга». Гигин рассказал, зачем они с Азарёнком ездили в Запорожскую область

Проект Григория Азаренка – «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим обстрел Запорожской АЭС со стороны ВСУ и белорусскую миссию. В гостях историк, политолог, руководитель общества «Знание» Вадим Гигин и член Главного совета Администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Григорий Азаренок, СТВ:
Змагары тут испугались, не могли нас найти. Искали, на какие мы поехали курорты. Мы действительно поехали на юга. Расскажите, что была за поездка, куда, какие цели.
Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:
Это поездка в Запорожскую область. Ряд общественных деятелей Беларуси, нас было несколько человек, поехали. Мы уже не первый раз такую поездку совершаем, до этого мы были в Луганской Народной Республике. И сейчас наши хорошие знакомые, друзья, они работают в Запорожской области, пригласили туда. И даже мы без Григория Азаренка подумали, что давно он не был на Донбассе. Правда, Запорожская область – это не совсем Донбасс, это чуть западнее. Но это одно из самых горячих мест. Мы с вами были и в Мелитополе, и в Энергодаре, непосредственно у Запорожской АЭС. Проезжали и другие места в Запорожской области. Были и в сельской местности.
Да, конечно, одна из частей миссии, очень большая – это раздача гуманитарной помощи. Мы видели, в каком положении люди. Причем это тяжелое положение не результат специальной военной операции, а той политики, которую проводила Украина. Вы помните эти сцены, когда подходили матери детей, инвалидов с детства и тех лежачих больных. Я просто слушал эти истории и понимал, если бы был там нормальный уровень медицины 10-15 лет назад, конечно, не были бы люди в таком положении. Нужно было им помогать. Видели, в каком состоянии Дом культуры был. Конечно, все это нужно обновлять, помогать людям. Были мы с вами и в Мариуполе. Я думаю, что тут уже ваши впечатления нужно спросить. Потому что вы его посещали непосредственно сразу после занятия русскими войсками. Сейчас то, что на меня лично произвело впечатление – это стройка, которая идет в Мариуполе.
Григорий Азаренок:
Два месяца назад было разрушено все, мы помним причину. Потому что во всех домах были снайперы, тяжелая техника ВСУ, огневые позиции, опорные точки. И, к сожалению, город очень сильно был разрушен. И сейчас уже, спустя два месяца, Вадим Францевич не даст соврать, стоит девятиэтажка на въезде в город. И уже последний этаж достраивают.
Вадим Гигин:
Мы въехали, буквально сразу, что ты видишь, – это строительные краны, стройка. Дорогу делают. Кстати, это очень важные моменты, потому что это значит, что Россия уходить не собирается. Это внушает уверенность в завтрашнем дне местным жителям. Хотя еще работа предстоит большая, поскольку мы видели с вами, какому давлению, прессингу, запугиванию со стороны киевского режима, СБУ подвергаются местные жители. И специалисты, и обычные люди, которые там находятся. Террор, запугивание – это один из инструментов киевского режима. Что касается Мариуполя, работа там предстоит большая. И мне кажется, я уверен в этом, белорусы на этих территориях должны проявлять себя более активно.
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