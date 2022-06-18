Азарёнок в Мариуполе: всё начинается с песен про муры. Все стены разрушены теперь на самом деле
Более 50 ракет 18 июня вновь было выпущено ВСУ по Донецку. Напомним, в этом городе нет никаких войск или военных объектов. Бьют националисты исключительно по мирным кварталам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В этом лично убедился наш журналист Григорий Азаренок и Ксения Лебедева из Белтелерадиокомпании. Рубрика «Донбасский дневник» и «Тайные пружины политики 2.0».
– Смерть москалям! Смерть москалям!
– Слава Украине!
– Героям слава!
– Слава нации!
Хто не скаче, той москаль!
Григорий Азаренок, СТВ:
За что стояв Майдан? Вот за это именно он и стоял. Вот чем заканчиваются госперевороты, революции. Вот вам перамены. Можете посмотреть. Россия здесь ни при чем. Мы знаем по всему СНГ, что госпереворот равно война, что Майдан равно война. Все начинается с веселых мрый, с песен про муры. Вот они на самом деле теперь разрушены, все стены разрушены. Все уничтожено.
Мы видим, что это были какие-то торговые объекты, жилые дома. Все уничтожено. Как так получилось, я знаю. Боевики «Азова», ВСУ вот в этих коммерческих зданиях, жилых домах устраивали свои базы. Гнали сюда тяжелую технику и, соответственно, прилетало в ответ. Мирных жителей они держали в заложниках. Очень много времени теперь понадобится, чтобы восстановить этот город.
«Восстанавливать или проще этот дом снести». Глава ДНР рассказал, что будут делать с разрушенными зданиями.
Григорий Азаренок:
Очень характерное название: вулиця Италійська, по-русски: улица Итальянская. Тут приходит классический гоголевский вопрос: ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?
Вот они – западные инвестиции, вот она – западная помощь, вот они – западные хорошие пожелания. Вот во что они оборачиваются – в боль, кровь, разрушения и слезы. Очень характерный кадр.