Азарёнок в Мариуполе: всё начинается с песен про муры. Все стены разрушены теперь на самом деле

Более 50 ракет 18 июня вновь было выпущено ВСУ по Донецку. Напомним, в этом городе нет никаких войск или военных объектов. Бьют националисты исключительно по мирным кварталам, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этом лично убедился наш журналист Григорий Азаренок и Ксения Лебедева из Белтелерадиокомпании. Рубрика «Донбасский дневник» и «Тайные пружины политики 2.0».

– Смерть москалям! Смерть москалям!

– Слава Украине!

– Героям слава!

– Слава нации!

Хто не скаче, той москаль!

Григорий Азаренок, СТВ:

За что стояв Майдан? Вот за это именно он и стоял. Вот чем заканчиваются госперевороты, революции. Вот вам перамены. Можете посмотреть. Россия здесь ни при чем. Мы знаем по всему СНГ, что госпереворот равно война, что Майдан равно война. Все начинается с веселых мрый, с песен про муры. Вот они на самом деле теперь разрушены, все стены разрушены. Все уничтожено.

Мы видим, что это были какие-то торговые объекты, жилые дома. Все уничтожено. Как так получилось, я знаю. Боевики «Азова», ВСУ вот в этих коммерческих зданиях, жилых домах устраивали свои базы. Гнали сюда тяжелую технику и, соответственно, прилетало в ответ. Мирных жителей они держали в заложниках. Очень много времени теперь понадобится, чтобы восстановить этот город. «Восстанавливать или проще этот дом снести». Глава ДНР рассказал, что будут делать с разрушенными зданиями.

Григорий Азаренок:

Очень характерное название: вулиця Италійська, по-русски: улица Итальянская. Тут приходит классический гоголевский вопрос: ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи?