Для повышения качества молока в Гомельской области планируется возвести новые объекты. Об этом рассказал Головченко

Новости Беларуси. В течение недели хлеборобы Гомельского региона планируют завершить уборку зерновых. Здесь уже собрали урожай почти с 80 % площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С ходом уборочной кампании сегодня, 19 августа, на примере Рогачевского района ознакомился белорусский премьер Роман Головченко. Глава правительства посетил несколько предприятий. На некоторых из них большую часть молока поставляют исключительно экстра-класса. 20 % – высшего сорта. В основном молочная продукция идет на производство детского питания. Здесь уверены, что качество продукции во многом зависит от кормов, а высоких результатов рабочие могут достичь благодаря производственной дисциплине и достойному стимулированию труда.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси:

Рассматривали вопросы увеличения объемов производства молока в Гомельской области и повышения его сортности. Решения эти приняты, на уровне банков и правительства будет вырабатываться соответствующая схема, которая предусматривает строительство новых объектов в Гомельской области (их там будет 10-11). Будем предлагать реализацию главе государства, но сначала надо отработать схему, главное – убедиться, что эти деньги пойдут по назначению, что они вернутся через определенный срок, который будет установлен в соответствующих параметрах бизнес-плана.

Со дня на день здесь приступят к уборке кукурузы на силос. Всего в Рогачевском районе уже убрано свыше 30 тысяч гектаров яровых и зерновых (без учета гречихи и проса). В этом году по озимому ячменю здесь сделали первую закладку и получили колоссальную отдачу – около 40 центнеров с гектара.