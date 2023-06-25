Вадим Гигин: белорусский фактор играет огромную роль и в экономике России, и в политике

Ситуация, за которой мы следили все минувшие сутки. В субботу, 24 июня, в российском Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. Именно так инцидент классифицировала ФСБ России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В город были введены танки. А глава «Вагнера» в какой-то момент объявил, что пойдет на Москву. В России в некоторых областях объявили о режиме контртеррористической операции. На улицы Москвы вывели бронетехнику, начали рыть окопы. Инфопространство атакуют фейки. В определенный момент показалось, что ситуация приблизилась к точке невозврата. Бойцам ЧВК до российской столицы оставалось всего 200 километров и всего шаг до кровопролития. Но тут пришла сенсационная и спасительная новость: ЧВК «Вагнер» останавливает движение колонн, разворачивает их и возвращается в полевые лагеря. А дальше стало известно, что на такую мирную развязку ситуации во многом повлиял Александр Лукашенко. Как сообщила пресс-служба белорусского лидера, президент провел переговоры с главой ЧВК «Вагнер». В результате Пригожин принял предложение Александра Лукашенко о дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Такого поворота событий, кажется, не ожидал никто. Новостные ленты буквально заполнились сообщениями с пометкой срочно. А вечерний выпуск новостей на нашем телеканале буквально за считаные часы набрал в YouTube несколько миллионов просмотров. Отреагировали и западные СМИ. Так, британская Daily Mail назвала решение Пригожина развернуть силы сенсационным. «Шокирующее заявление последовало за заявлением офиса президента Беларуси Александра Лукашенко о том, что он договорился о сделке с главой ЧВК», – пишет газета. Это отмечает еще одно британское издание. The Guardian: Пригожин согласился отозвать своих бойцов после разговора с Лукашенко. Агентство Reuters также сообщает, что решение о деэскалации было принято при посредничестве президента Беларуси. То есть можно надеяться, что сигнал о дипломатическом потенциале Минска на Западе принят и услышан. Политобозреватель Евгений Пустовой продолжит тему.

Ополчение Минина-Пожарского или Пугачевский мятеж… Страницу перевернули, не испачкав большой кровью и огромными потерями. Эти события и решения точно останутся в истории. Сергей Рекеда: Беларусь отвела развитие внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария. Подробнее.

Евгений Пригожин принял предложение Александра Лукашенко об остановке движения вооруженных лиц компании «Вагнер» на территории России и дальнейших шагах по деэскалации напряжения.

Все ранее введенные ограничения в Ростовской области на трассах сняты. Президент России поддержал и поблагодарил своего коллегу за проделанную работу.

Об остановке мятежа с Пригожиным договорился лично Александр Лукашенко.

В субботу международное медийное пространство взорвалось. Хорошо, что медийное, а не общественное. Россия – крупнейшая держава мира. И самая богатая. На природные ресурсы и ядерные ракеты. Любые пертурбации в Кремле – это не взмах крыла бабочки, это геополитические вводные. Зацепит всех. Для Беларуси вообще политическое землетрясение.

Вадим Гигин, политолог:

Бурные события, которые происходили 23-го, в большей степени 24 июня, на самом деле, много чего продемонстрировали и показали. В данном случае коснемся российско-белорусских отношений. В который раз мы убеждаемся, что Союзное государство – это не просто какой-то идеал или конструкция аморфная, как говорят наши критики. Это вполне действующий механизм, это настоящая система особых отношений, особого союзничества между Республикой Беларусь и Российской Федерацией. Мы видим, что белорусский фактор играет огромную роль – это не преувеличение, так и есть на самом деле – и в экономике Российской Федерации (и размеры Беларуси здесь уже не имеют значения), влияет и на политическую ситуацию. На пути самостоятельной политики России появились все те же исторические грабли. Распри внутри элит и между различными стратами, как всегда, могли в очередной раз больно ударить по державе. Владимир Путин не скрывал историчность испытания.

Владимир Путин, президент России:

Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее, отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая и информационная машина Запада. Мы боремся за жизнь и безопасность наших людей. За наш суверенитет и независимость. За право быть и оставаться Россией, государством с тысячелетней историей. Эта битва, когда решается судьба нашего народа, требует единения всех сил, единства, консолидации и ответственности, когда в сторону должно быть отброшено все, что ослабляет нас. В сложный момент рядом с Москвой Минск. Действительно в таких ситуациях в детали посвящают только тех, кому доверяют без лишних но.