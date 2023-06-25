Гайдукевич: Лукашенко ещё раз показал, что он человек, способный действовать, когда это нужно

Ситуация, за которой мы следили все минувшие сутки. В субботу, 24 июня, в российском Ростове-на-Дону бойцы ЧВК «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. Именно так инцидент классифицировала ФСБ России, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вадим Гигин: белорусский фактор играет огромную роль и в экономике России, и в политике. Подробнее.

Сердце белорусов билось в унисон русского народа. По больше мере коллективный Запад сохранял дипломатическое молчание. Его сателлиты – страны и группировки – уже самодовольно потирали руки. Медведь ослабнет – гиены налетят.

Олег Гайдукевич, председатель Либерально-демократической партии Беларуси:

Каждый белорус, я убежден, с тревогой следил за событиями в Российской Федерации прошедшие два дня. Любая дестабилизация России – это дестабилизация всего региона. А что касается Беларуси, то мы в Союзном государства, и это нас касается напрямую. Поэтому ситуация с конфликтом и с тем, что произошло вокруг ЧВК «Вагнер», беспокоила нас очень сильно. Особенно с надеждой смотрели враги Беларуси и России, которые засели за периметром границ. Особенно пятая белорусская колонна вчера позаписывала очень много обращений в надежде, что как только Россия дестабилизируется, у них будет шанс, чтобы что-то сделать в Беларуси.

Анкара предложила посредничество. Иран чуть ли не военную помощь. Даже некоторые страны Африки готовы были встать на защиту кремлевских стен. А в эти минуты тихо и скромно, по-белорусски, наш Первый дипломатическими методами решал назревающий кризис. Серия переговоров. Для Путина Лукашенко – ближайший друг и надежный соратник. Для Пригожина – авторитет с мировым бэкграундом. Дров, как обычно это бывает у славян, не наломали. А вот главная заслуга Лукашенко-политика – не только мудрые мысли, но и дела. Сказал – сделал.

Олег Гайдукевич:

Мы вчера увидели авторитет нашего президента. Человека, который пользуется безусловной поддержкой не только в Беларуси, но и в России, и, я убежден, на всем постсоветском пространстве, да и в мире. Лукашенко еще раз показал, что он человек, который способен действовать тогда, когда это нужно. И, честно говоря, вчера я испытал огромное чувство гордости за нашего президента. Именно, сейчас уже можно сказать, благодаря его усилиям совместно с президентом России удалось избежать развития трагических событий.

Обычные люди менее сдержаны в оценках и вкладе официального Минска в сохранение единства России. Просто ликование. Самые отвязные стихоплеты назвали 24 июня картофельным спасом. Стебаться и радоваться теперь можно. В России без потрясений, у ЧВК – гарантии непреследования.

Евгений Пустовой, политический обозреватель:

Немига – исторический центр Минска. Минская Немига упоминается в литературном памятнике древнерусской культуры, правда, в негативном контексте. Речь о междоусобной брани между славянскими племенами. Теперь у официального Минска совсем другой бэкграунд, теперь официальный Минск становится миротворцем славянской цивилизации.