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Сергей Рекеда: Беларусь отвела развитие внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария

25 июня 2023 10:49
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За развитием событий пристально следило международное сообщество и вот как комментируют участие Беларуси в урегулировании ситуации российские эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Сергей Рекеда: Беларусь отвела развитие внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария-1

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия): 
По сути, Беларусь в этой ситуации выполнила функцию ответственного союзника в рамках Союзного государства, потому что способствовала сохранению внутриполитической стабильности внутри России и отвела сценарий развития внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария, который вполне мог быть возможен, и не дошла ситуация до большого кровопролития. 

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# Беларусь-Россия # общество # Сергей Рекеда # Фотофакт

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