Сергей Рекеда: Беларусь отвела развитие внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария

За развитием событий пристально следило международное сообщество и вот как комментируют участие Беларуси в урегулировании ситуации российские эксперты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):

По сути, Беларусь в этой ситуации выполнила функцию ответственного союзника в рамках Союзного государства, потому что способствовала сохранению внутриполитической стабильности внутри России и отвела сценарий развития внутриполитического российского кризиса от экстремального сценария, который вполне мог быть возможен, и не дошла ситуация до большого кровопролития.

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