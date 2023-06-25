В молодёжных отрядах охраны правопорядка – более 8 тысяч белорусов! Отправились на дежурство с бойцами

Новости Беларуси. 25 июня в Беларуси отмечают День молодежи и студенчества. Этот праздник посвящен тем, от кого в прямом смысле зависит будущее нашей страны и мира в целом. Этот день пришел к нам еще из Советского Союза. Впервые его отметили в конце 1950-х. А последнее воскресенье июня выбрали неслучайно. Учебный год окончен, экзамены сданы, почему бы и не отметить. Кстати, на выходных по этому поводу в Беларуси закатили большой общий праздник для выпускников вузов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Молодежь чувствует время и не готова остаться в стороне от важных общественно-политических процессов. Так, в Беларуси активно развивается движение молодежных отрядов охраны правопорядка. Сейчас оно объединяет тысячи юношей и девушек, которые в том числе будут помогать обеспечивать безопасность на площадках II Игр стран СНГ. Сейчас юные бойцы проходят соответствующую подготовку на базе войсковых частей. На дежурство с добровольными помощниками на неделе отправилась наша Оксана Семашко. Учащиеся одного из столичных колледжей все свое личное время посвящают общественной жизни. В молодежном отряде охраны правопорядка они меньше года, но на их счету уже немало тех, кому закон не писан.

Екатерина Кувшинова, учащаяся Филиала БГЭУ «Минский торговый колледж»:

У нас проходит обход общежития. Выходит два человека. Берут с собой специальные удостоверения, которые предъявляют во время входа в блок. Также мы входим в блок по причинам нарушений. Это или курение, или употребление алкогольных напитков, или шум. За это мы даем предупреждение, после чего берем объяснительные, если появляются заново эти проблемы. Огневая и физическая подготовка, тактическая медицина, рукопашный бой.

Оксана Семашко, корреспондент:

МООП в деле. Молодежные отряды охраны правопорядка готовы помочь в любую минуту. Все эти приемы бойцы-общественники осваивают в войсковой части 3214 в военно-патриотическом клубе «Рысь». В спецназе учат, например, как разобрать или собрать оружие всего за пару десятков секунд. Курс молодого бойца на практике.

Для хорошей и качественной стрельбы из пистолета Макарова в первую очередь необходимо принять правильную стойку и правильно взять пистолет. Стреляют на занятиях здесь исключительно из страйкбольного оружия и лазерных указателей. Все для самообороны и защиты тех, кому может понадобиться помощь.

Александра Лыткина, учащаяся Филиала БГЭУ «Минский торговый колледж»:

В колледже я учусь на юриста-правоведа. А в дальнейшем хочу служить, то есть на военную службу, может, даже в этой части 3214. Занятия проходят по четвергам. По часу, а порой и дольше. Ребята признаются: сюда приходят как домой. И зачастую уходить совсем не хочется. Тем более скоро II Игры стран СНГ. Там девушки и юноши тоже будут помогать охранять общественный порядок.

Оксана Семашко:

В этом году 130 молодых людей получили вот такие рекомендации. За активную гражданскую позицию и за то, что стремятся быть полезными обществу и людям. А это как раз большое подспорье при поступлении в вуз. Университеты таких ведомств, как МВД, МЧС, Минобороны, всегда рады выходцам из молодежных отрядов охраны правопорядка.

Александр Делендик, заместитель командира 1 взвода в/ч 3214 внутренних войск МВД Беларуси:

Это их собственная инициатива, старания. Без этого здесь ничего не получится. Мотивы участников молодежного движения у каждого свои. Но всех объединяет чувство справедливости.

Илья Грицук, выпускник средней школы № 51 Минска:

Несколько лет назад я прогуливался со своим братом ближе к центру города. И был человек, непонятно, то ли пьяный, то ли под наркотиками. Он напал на моего брата младшего. И после этого инцидента я решил, что хочу работать в милиции, чтобы люди смогли спокойно выйти на улицу, чувствовать себя в безопасности. Чтобы современный молодой человек смог постоять за себя, выполнить свой гражданский долг по защите Отечества, в стране возрождают сдачу нормативов ГТО.

Павел Алексо, секретарь ЦК БРСМ:

Помимо спортивных нормативов, которые включают в себя бег, подтягивание, наклоны туловища вперед, прыжки в длину, это еще обязательные элементы военно-теоретической подготовки, потому что никто не отменяет, естественно, и метание гранаты, и стрельбу по мишеням, и сборку-разборку оружия, и надевание химзащиты, и снимание на время норматива, потому что действительно опыт этот был хороший. Мы сейчас видим необходимость в его масштабировании вместе с Министерством спорта, также активно это сейчас внедряем, выдаем сертификаты ребятам, которые прошли эту подготовку. Регламентирует деятельность МООП в Беларуси закон «Об участии граждан в охране правопорядка». Согласно ему после прохождения инструктажа к такой работе могут подключиться совершеннолетние из молодежных дружин в сопровождении сотрудников внутренних дел. Обязательное требование – страхование жизни и здоровья. МООПовцы помладше, с 14 до 18, налегают на теорию, подтягивают физо и участвуют в патриотических акциях: посещают мемориалы, оцифровывают памятники, занимаются поисковой деятельностью, изучают имена погибших в годы Великой Отечественной.

Ребята, здравствуйте. На первом пляже мужчина дальше буйков заплыл, на середину озера. Следующие кадры мы не показываем из этических соображений. Тонущего подшофе все же удалось вытащить из воды. Несмотря на то, что взрослые всегда и все знают, не лишним будет напомнить: игры с водой в состоянии алкогольного опьянения сродни игры с огнем. Молодые инспекторы из МООП, МЧС, ОСВОД каждую неделю отправляются в совместные рейды на городские пляжи, чтобы напомнить отдыхающим об элементарных правилах и вручить памятки о безопасном поведении на воде.

– Здравствуйте, молодые люди. Знаете технику безопасности на пляжах?

– Знаем.

– Что делать нельзя?

– Одному там купаться нельзя. В незнакомых водоемах.

– На матрасах можно плавать?

– Одному нет.

– А со взрослыми?

– Тоже нельзя. Течением унесет, и умрет. Ситуацию у береговой линии мониторят как на суше, так и на воде. На неделе здесь смотрели не то что в оба. Как показала интерактивная профилактическая викторина, дети знают куда больше информации. А вот некоторые из их родителей вовсе не помнят номера служб спасения. Участники акции «Летний патруль» готовы достучаться даже до самых забывчивых.

– Можно ли взять свою лучшую подружку и вдвоем без родителей пойти купаться?

– Нет. Сейчас у молодежи горячая пора. Многие совмещают учебу с общественной службой. Сегодня в МООП более 8 тысяч молодых белорусов от 14 до 31. За год в рядах стало на тысячу бойцов больше. Особый интерес к этому делу проявляют девушки. Их в правоохранительном молодежном движении более 2 тысяч.