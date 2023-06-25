Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым

Продуктивно в плане переговоров прошел у белорусского лидера этот день. Утром 25 июня Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Продуктивно в плане переговоров прошел у белорусского лидера этот день. Утром 25 июня Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А во второй половине дня состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.