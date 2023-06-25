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Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым

25 июня 2023 18:39
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Продуктивно в плане переговоров прошел у белорусского лидера этот день. Утром 25 июня Александр Лукашенко поговорил по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Лукашенко поговорил по телефону с Путиным и Назарбаевым-1

А во второй половине дня состоялся телефонный разговор с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Обсудили международную обстановку, ситуацию в регионе и белорусско-казахстанские отношения.

# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Нурсултан Назарбаев # Фотофакт

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