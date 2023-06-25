«Уходит средний класс». Вот какие профессии заменит искусственный интеллект

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе «САСС уполномочен заявить» на СТВ. Надежда Сасс, СТВ:

Искусственный интеллект отличается от человеческого. Он не устает, не поддается влиянию эмоций и способен обрабатывать огромный массив информации за короткое время. Именно эти преимущества делают искусственный интеллект эффективным в ряде отраслей. В каких из них искусственный интеллект проявил себя лучше всего и почему?

Игорь Озерский, юрист, писатель-фантаст, член правления Российского союза промышленников и предпринимателей:

У нас среди клиентов очень много лидеров российского рынка, которые разрабатывают продукты искусственного интеллекта. Это вопрос больше всего стоит на повестке дня, больше всего волнует людей, что искусственный интеллект вытеснит рабочие места, которые существуют. Первое – ретроспективный анализ ситуации. В свое время не было автомобилей, все ездили на лошадях. И было огромное количество профессий, связанных с лошадьми. Потом, когда появились автомобили, всех этих профессий не стало, но появилось множество других профессий. Недавно мы наблюдали, как появлялись такие профессии, как блогеры, коучи, которых тоже раньше не знали. И компания Dell провела исследование, в заключении фигурирует мысль, что буквально через несколько лет появится 80 профессий, о которых мы сейчас даже не задумываемся. По поводу того, какие уже профессии вытесняют нейросети. Во-первых, это те профессии, которые не требуют какого-то глубокого мышления человеческого, то есть рутинная работа. Допустим, сотрудники банков, которые проводят аналитику по возможности выдачи кредита. Здесь существует человеческий, коррупционный факторы. Я считаю, что даже хорошо, что заменят компьютером ряд этих сотрудников, потому что, во-первых, это для компании дешевле и более эффективно. Много специальностей, думаю, будет утрачено, например, водитель трактора. Сейчас одна из компаний, которую мы представляем, разрабатывает абсолютно потрясающие системы искусственного интеллекта, причем они вмонтированы в машинное оборудование, которое устанавливается на сельскохозяйственную технику. И она управляется искусственным интеллектом, уже абсолютно без участия человека. Этот проект очень сильно поддерживается правительством РФ. Какие выводы были сделаны? Во-первых, намного меньше разных случаев на производстве, в том числе травм и так далее. Мы видели презентацию, как машина видит окружающий мир. Допустим, человек собирается перебежать дорогу, машины видят траекторию движения его глаз, тела, может с максимальной долей вероятности предсказать, какие будут дальнейшие действия, то есть она снижает скорость и так далее. Человек может отвлечься, куда-то посмотреть, уснуть – что угодно.

Игорь Озерский:

Но есть очень интересный вопрос, связанный с применением искусственного интеллекта в сфере юриспруденции. Сейчас говорят, что могут заменить юристов, судей и так далее. Интересна мировая практика на этот счет. В Сети на сайтах ходят слухи, что якобы в Китае судьи должны свои судебные решения прогонять через искусственный интеллект на проверку. Если программа не согласна с ним, а судья не согласен с программой, то он должен документально все это фиксировать и доказывать, почему он так считает. На самом деле это не совсем так. Есть постановление Верховного суда Китая, где разъясняется, что искусственный интеллект может применяться только как справочная информация. При этом когда появился GPT-чат, я захотел проверить его возможности. У нас в компании существует долгая цепочка собеседований. Один из моментов – мы отправляем задание соискателям на должность. И эти задания я загрузил в чат. Надо сказать, что он ответил правильно абсолютно на все вопросы. Какие выводы я сделал? К примеру, на небольших должностях или технических: секретари судов, целые пласты юристов, которые пишут одинаковые исковые заявления на почте, где сидят 30 сотрудников и делают по шаблону, – теперь это все может заменить нейросеть. Но всегда остаются вопросы такие, к примеру, семейное право, уголовное. Хотя был очень интересный прецедент в Колумбии, там был очень скандальный вопрос, потому что спор касался выплаты страховой суммы ребенку-аутисту. Довольно эмоциональная сфера. И судья решил адресовать вопрос GPT-чату и загрузил туда дело. Судья получил мнение GPT-чата, что нужно выплатить, судья такое решение и принял, потому что он боялся своего слишком сильного эмоционального вовлечения. Мы на практике, по сути, и наблюдаем, что эти технологии все больше внедряются в жизнь. И избежать того, что какие-то профессии исчезнут, – тут уже ничего не поделаешь.

Надежда Сасс:

Да. Искусственный интеллект не заменяет человека, а существенно облегчает ему жизнь в современном мире, где важна скорость обработки информации и то, насколько эффективно распределение ресурсов происходит: время, финансы, материальные ценности. Вопрос к профессии журналиста либо пресс-секретаря. Явно искусственный интеллект с некоторыми из них справится эффективнее и быстрее.

Глеб Лавров, журналист-международник, политический обозреватель ЗАО «Второй национальный телеканал»:

И здесь у меня сразу вопрос в развитие темы. Замечу, даже когда мы отсылались к опыту появления автомобилей и исчезновения большого количества профессий, связанных с уходом за лошадьми, тем не менее ветеринары по лошадям остались, остались люди, которые тренируют лошадей, то есть остались дорогие специалисты. При этом никакой низкооплачиваемый труд, неэффективный, который все равно необходимо исполнять, – вот он не заменяется искусственным интеллектом, а до этого он не заменяется машинами, а до этого не заменялся паровыми машинами. Таким образом, уже сейчас мы видим, что уходит средний класс. Надежда Сасс:

Американская корпорация IBM планирует приостановить прием сотрудников, которых мог бы заменить искусственный интеллект. Глеб Лавров:

Более того, они бы вообще уже сделали. Надежда Сасс:

Говорят о замене около 8 тысяч человек.