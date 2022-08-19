Вадим Гигин: 2022 год, август. Что делать? Какую занять позицию? От этого зависит его будущее, его детей

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Если бы белорусское партийное руководство возглавило тогда Союз, и об этом тоже многие говорят, совсем по-другому могли пойти события. Сложное было время, переломное, когда каждый оказывался перед выбором. С другой стороны, чем то время отличается от нашего? А я вам скажу: тогда в распаде Союза виноват каждый из нас. Вы не виноваты, Григорий, вы позже родились. А даже я, юный тогда пионер, тоже отчасти виноват. Виноваты те 20 миллионов коммунистов, которые не вышли тогда защищать свою страну. Многие виноваты, все. Были мы ослепленные, были отягощены своими заботами – у каждого есть оправдание. Но мы тогда очень многое потеряли, и из-за того, что потеряли, случилась большая кровь, случилось то, что сейчас происходит. А в наши дни мы не имеем право повторить ту ошибку. Свою, наших отцов, наших матерей, но главное – свою, коллективную, нашу общую. И сейчас нам история, это редко бывает, дает новый шанс сделать правильный выбор.

Белорусскому народу это испытание было дано в 2020 году, всем нам оно дано сейчас. И опять, как в 1991 году, каждый из нас стоит перед выбором. Хорошо задним числом рассуждать, кто как себя повел. Дементей, Кебич, Малофеев, Шушкевич. Здесь и сейчас, 2022 год, август – каждый стоит перед этим выбором. Как определиться? Что делать? Какую занять позицию? И от этого зависит его будущее, его детей. Если в целом, то нашей страны.

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