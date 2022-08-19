«Там перемалываются части ВСУ». Как сейчас идут военные действия в Украине?

Вадим Гигин, историк, политолог, руководитель общества «Знание»:

Они не должны поддаваться на провокации противника, потому что они тоже запускают один фейк за другим с целью дезинформации общества, чтобы этими фейками заслонить реальность. А реальность такова: да, Россия на данный момент уже около месяца серьезно не продвигается на фронте, хотя у нее есть успехи (те же Пески, продвижение в районе Авдеевки). Но главное – это Пески. Это то, что отодвигает фронт от Донецка. С украинской стороны пытаются это скрыть этими ударами, которые они наносят: Крым, мы знаем эту тему, и по приграничным районам Российской Федерации, по той же Запорожской области. Что делает Россия? Она на линии фронта перемалывает одну за другой части ВСУ. Вспомните эти откровения украинского бойца из Песок, на которые вынужден был реагировать Зеленский, что телами их военнослужащих затыкают прорехи в обороне. Только их приехало 15 – через некоторое время остался один. Вот что происходит. Там перемалываются части ВСУ. Все отдают себе в этом отчет. Мы видели с вами бойцов той же ДНР, вы общались с росгвардейцами. У них какое настроение? Полная уверенность в победе.

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