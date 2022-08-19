Чтобы выжить, нужно было работать минимум 25 часов. Глава Пинска о быте и особенностях полешуков 

Новости Беларуси. Имена обладателей титула «Ганаровы паляшук» назовут завтра, 20 августа, на международном фестивале этнокультурных традиций «Зов Полесья». Среди победителей конкурса нет случайных людей. Всех, кто когда-либо удостаивался этого звания, а таких всего 10 человек в стране, отличает особое отношение к делу и к родной земле. Они по-настоящему заботятся о развитии Полесского края и сохранении традиций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Интрига этого года сохраняется до награждения.

Валерий Ребковец, председатель Пинского горисполкома: Моя малая родина – деревня Чухово. Надо родиться, понять быт полешука. Чтобы выжить, нужно было с утра до вечера работать минимум 25 часов, чтобы жить в достатке. Мать всегда в наказ мне говорила: ты только не обижай людей. И грешно, и она сама прошла через трудности, нас семеро детей было. Она поставила на ноги.

Если взять историю, как люди наши жили, это практически болото было. Рыба, вода – это основные источники жизни. Многие говорят: правильная, неправильная мелиорация. Она правильная. Единственное, сегодня климат поменялся.

Валерий Ребковец: Зона рискованного земледелия. Полесье, вот эти наши регионы по уровню развития сельского хозяйства не уступают нашим европейским так называемым регионам. Почему? Люди здесь другого склада, более жилистые, тягучие, и добиваются результата, пусть затратами более существенными, чем у других, но решают проблемы. Они все делают, чтобы этот край был красивым.

Программа припятского Полесья – Столин, Лунинец, Пинский район. Что они получили? Они построили новые производства, фермы, школы, садики отремонтировали. А строительство новой фермы – это уровень зарплаты. Одно рабочее место на селе – шесть рабочих мест в городе. И деньги, которые вложены, не просто так подарены. Это деньги, вложенные в целом в развитие государства.

Пинск – это столица нашего Полесья, поэтому планы есть. Сегодня внимание уделяется серьезно дорогам, школам, садикам. Уровень их нужно подтягивать действительно к столице Полесья. Строятся в Пинске и новые предприятия. Есть рабочие места, где можно работать, жить. И программа обеспечения жильем. И вместе с пинчанами мы можем сделать этот город красивым, уютным. Из этого складывается и дабрабыт нашего полешука.